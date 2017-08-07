Осужденная в Сингапуре за взятку казахстанка вернулась домой

Осужденная в Сингапуре 26-летняя казахстанка Елена Калугина за попытку дать взятку полицейскому вернулась на родину, сообщает NUR.KZ со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.

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«Елену Калугину выпустили 5 августа, сразу из женской колонии она была сопровождена в миграционную полицию, где оформили процедуры по депортации. 6 августа она рейсом из Сингапура через Куала-Лумпур вернулась домой в Алматы», — сообщил Ануар Жайнаков.

Билет домой казахстанке оплатила ее мать.

«Во время пребывания девушки в женской колонии ее навещал наш консул для проверки самочувствия и условий содержания, оказал ей необходимую помощь», — добавил руководитель пресс-службы МИД РК.

Елене Калугиной запрещен въезд в Сингапур на два года.

На родине, в Казахстане, к ней нет претензий, так как Калугина не нарушала законодательства РК.

«В Сингапуре она отбыла положенный срок наказания и была выпущена условно досрочно, отбыв две трети срока», — заключил Жайнаков.

Напомним, инцидент произошел 28 июня. По информации окружного суда, инспектор и штаб-сержант отреагировали на сообщение о предполагаемых нелегальных визовых действиях в отеле Royal, где остановилась Калугина.