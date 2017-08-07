Осужденная в Сингапуре за взятку казахстанка вернулась домой
26-летняя девушка отбыла две трети срока.
26-летняя девушка отбыла две трети срока.
Осужденная в Сингапуре 26-летняя казахстанка Елена Калугина за попытку дать взятку полицейскому вернулась на родину, сообщает NUR.KZ со ссылкой на руководителя
«Елену Калугину выпустили 5 августа, сразу из женской колонии она была сопровождена в миграционную полицию, где оформили процедуры по депортации. 6 августа она рейсом из Сингапура через
Билет домой казахстанке оплатила ее мать.
«Во время пребывания девушки в женской колонии ее навещал наш консул для проверки самочувствия и условий содержания, оказал ей необходимую помощь», — добавил руководитель
Елене Калугиной запрещен въезд в Сингапур на два года.
На родине, в Казахстане, к ней нет претензий, так как Калугина не нарушала законодательства РК.
«В Сингапуре она отбыла положенный срок наказания и была выпущена условно досрочно, отбыв две трети срока», — заключил Жайнаков.
Напомним, инцидент произошел 28 июня. По информации окружного суда, инспектор и
Во время допроса казахстанка умоляла отпустить ее, жестами демонстрируя, что готова заплатить — потирала большой и указательный пальцы.