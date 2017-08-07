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20:24 (мск), источник: РИА Новости

Объем потребления электроэнергии в Крыму достиг предела

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму объем потребления электроэнергии достиг предела и превышает суммарный объем существующей генерации, сообщили в компании «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

Крымчан призывают рационально использовать электрическую энергию, потребление которой возросло с начала августа из-за резкого повышения температуры воздуха. По прогнозу синоптиков, аномальная жара сохранятся до конца текущей недели.

«На сегодняшний день объемы потребления достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту “Тамань — Крым”. 6 августа 2017 года в крымской энергосистеме достигнут новый исторический максимум летнего потребления — 1192 МВт», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что высокая температура воздуха и резкое увеличение нагрузок с превышением номинальных режимов работы приводит к отказам в работе энергетического оборудования и кабельно-воздушных линий.

В связи с этим «Крымэнерго» переведено в режим повышенной готовности, организованы дополнительные бригады. Жителей и гостей полуострова призывают, по возможности, сократить энергопотребление в период максимального потребления — с 20:30 до 22:00.

«Призываем всех собственников автономных резервных источников энергоснабжения по команде диспетчера ГУП РК “Крымэнерго” включать АРИП в работу в часы вечернего максимума», — говорится в сообщении.

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