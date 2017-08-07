Объем потребления электроэнергии в Крыму достиг предела

Источник: РИА "Новости"

Крымчан призывают рационально использовать электрическую энергию, потребление которой возросло с начала августа из-за резкого повышения температуры воздуха. По прогнозу синоптиков, аномальная жара сохранятся до конца текущей недели.

«На сегодняшний день объемы потребления достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту “Тамань — Крым”. 6 августа 2017 года в крымской энергосистеме достигнут новый исторический максимум летнего потребления — 1192 МВт», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что высокая температура воздуха и резкое увеличение нагрузок с превышением номинальных режимов работы приводит к отказам в работе энергетического оборудования и кабельно-воздушных линий.

В связи с этим «Крымэнерго» переведено в режим повышенной готовности, организованы дополнительные бригады. Жителей и гостей полуострова призывают, по возможности, сократить энергопотребление в период максимального потребления — с 20:30 до 22:00.