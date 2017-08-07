Россия построила электрифицированную железную дорогу в обход Украины

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Двухпутную электрифицированную железнодорожную линию в обход Украины построили на территории Ростовской и Воронежской областей России.

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Строительство железнодорожного участка Журавка — Миллерово началось в 2014 году. Все работы планировалось завершить к августу текущего года. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих 39-й отдельной железнодорожной бригады, задействованной в строительстве.

«Он (железнодорожный участок — Sputnik) имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южном направлении страны», — сказал министр.

Шойгу также вручил бригаде орден Жукова, отметив, что эта награда — оценка мастерства военнослужащих.