Россия построила электрифицированную железную дорогу в обход Украины
Длина участка — 277 километров в обе стороны, строительство семи железнодорожных станций еще не завершено.
Длина участка — 277 километров в обе стороны, строительство семи железнодорожных станций еще не завершено.
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Двухпутную электрифицированную железнодорожную линию в обход Украины построили на территории Ростовской и Воронежской областей России.
Строительство железнодорожного участка Журавка — Миллерово началось в 2014 году. Все работы планировалось завершить к августу текущего года. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих 39-й отдельной железнодорожной бригады, задействованной в строительстве.
«Он (железнодорожный участок — Sputnik) имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южном направлении страны», — сказал министр.
Шойгу также вручил бригаде орден Жукова, отметив, что эта награда — оценка мастерства военнослужащих.
Длина участка железной дроги в обоих направлениях составляет 277 километров. В строительстве было задействовано более 1700 военных и свыше 700 единиц специальной техники. На участке еще ведутся пусконаладочные работы и строительство семи станций.