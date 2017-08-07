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20:12 (мск), источник: Newtimes.kz

В ВКО скоропостижно скончался известный фотокорреспондент Есимхан Орынбаев

В минувшую субботу скоропостижно ушел из жизни уважаемый и известный в Восточном Казахстане фотокорреспондент Есимхан Орынбаев, передает Аltaynews.kz.

Источник: Newtimes.kz

Есимхан Орынбаев скоропостижно скончался на 62 году жизни.

«Известие о смерти коллеги прозвучало для сотрудников ТОО “Шығыс ақпарат”, как гром среди ясного неба. Кто бы мог подумать, что на 62-м году жизни перестанет биться сердце всегда веселого, которого многие называли просто — Есаға. Он был профессионалом своего дела, замечательным семьянином, товарищем, обладал хорошим чувством юмора и отличался особой добротой, отзывчивостью», — написали его коллеги.

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Есимхан Орынбаев родился в 1955 году в Алматинской области. Окончил отделение фотографии Иркутского государственного университета. Большая часть его жизни была связана с Восточным Казахстаном. Профессиональную деятельность в газете «Дидар» начал в 1988 году. И почти 30 лет его жизнь была неразрывно связана с этим изданием.

«На его снимках запечатлены сотни лиц, событий и фактов. Ни одна работа не похожа на предыдущую. Он умел поймать ускользающую красоту момента. Сколько еще живых, точных, схватывающих и цепляющих фотографий мог бы снять Есимхан аға?

Мы навсегда запомним Есимхана Орынбаева как доброго, отзывчивого, приветливого и жизнерадостного человека. Покойтесь с миром, Есаға, — говорится в публикации.

Коллеги Есимхана выразили глубокое соболезнование его родным, близким и знакомым.

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В ВКО скоропостижно скончался известный фотокорреспондент Есимхан Орынбаев
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