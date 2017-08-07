Московский планетарий отменил наблюдение лунного затмение из-за облачности
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Московский планетарий отменил наблюдение лунного затмения
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Московский планетарий отменил наблюдение лунного затмения
Ранее планировалось установить телескопы в «Парке неба» Московского планетария. Отмечалось, что на месте будут работать астрономы, которые расскажут посетителям об этом явлении более подробно.
Как ожидается, вечером в понедельник жители России смогут увидеть частичное лунное затмение.
Ранее специалисты отмечали, что в Москве наблюдения можно будет начинать уже в 20:20, когда Луна взойдет над