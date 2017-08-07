Московский планетарий отменил наблюдение лунного затмение из-за облачности

Ранее планировалось установить телескопы в «Парке неба» Московского планетария. Отмечалось, что на месте будут работать астрономы, которые расскажут посетителям об этом явлении более подробно.

Ранее специалисты отмечали, что в Москве наблюдения можно будет начинать уже в 20:20, когда Луна взойдет над юго-восточным горизонтом (в этот момент она уже будет в полутени), а в 20:24 начнется погружение спутника в тень Земли, так что важно, чтобы высокие здания и деревья не мешали наблюдениям.