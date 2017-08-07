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20:50 (мск), источник: Интерфакс

Московский планетарий отменил наблюдение лунного затмение из-за облачности

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Московский планетарий отменил наблюдение лунного затмения из-за облачности. Об этом сообщается в твиттере планетария.

Источник: РИА "Новости"

Ранее планировалось установить телескопы в «Парке неба» Московского планетария. Отмечалось, что на месте будут работать астрономы, которые расскажут посетителям об этом явлении более подробно.

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Как ожидается, вечером в понедельник жители России смогут увидеть частичное лунное затмение.

Ранее специалисты отмечали, что в Москве наблюдения можно будет начинать уже в 20:20, когда Луна взойдет над юго-восточным горизонтом (в этот момент она уже будет в полутени), а в 20:24 начнется погружение спутника в тень Земли, так что важно, чтобы высокие здания и деревья не мешали наблюдениям.

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13:57 (мск)© Ньюстюб
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