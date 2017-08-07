В Павлодарской области нашли останки воина, жившего почти 3 тыс. лет назад

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Древнее захоронение обнаружили работники «Margulan Centre» — регионального археологического центра при Павлодарском государственном педагогическом институте. Специалисты уже три месяца занимаются исследованием курганов сакской эпохи в Баянаульском районе.

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«Под курганом был погребен воин тасмолинской культуры, который жил в этой местности 2600−2700 лет назад. Судя по останкам, это был достаточно молодой человек.

После того, как будет закончено изучение кургана, можно будет сказать более конкретно, какой социальный статус был у этого человека.

Антропологические исследования позволят определить его антропологический облик, в дальнейшем, возможно, мы сделаем реконструкцию и получим портретное изображение воина, — говорит директор центра Тимур Смагулов.

По словам археологов, найденное погребение существенно дополнит историю края. Кроме того, они надеются, что памятники, найденные благодаря проводимым по программе «Туған жер» раскопкам, будут включены в окончательные туристические маршруты Баянаула.

«На берегу озера Торайгыр и в урочище Кемпиртас уже проводятся экскурсии, участие в которых приняло уже больше тысячи человек. Мы открыли филиал нашего центра, в котором разместились лаборатории и показаны наши первые археологические находки.

В дальнейшем здесь откроется музей под открытым небом и музей археологии Баянаула, где каждый турист и человек, интересующийся историей и культурой нашего края, сможет посмотреть первоисточники древности, — отметил глава археологического центра.

Одним из первых посетителей центра в Баянаульском районе стал аким Павлодарской области Булат Бакауов.