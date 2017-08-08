Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи

С 14 по 22 октября Сочи принимает участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут в Ледовом дворце «Большой». На Олимпийской площади «Медалс Плаза» расположится сцена, где состоятся важные мероприятия культурной программы.

Главный медиацентр на время станет молодежным экспоцентром, где участники фестиваля создадут рабочую международную платформу для будущего сотрудничества молодых людей со всего мира. Все остальные объекты Олимпийского парка также будут задействованы в фестивале, сообщает пресс-служба ВФМС-2017.