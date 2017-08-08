Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа реальная цена рубля
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Захарченко рассказал, как на Украине избавляются от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Эксперты сделали 2 главных вывода после парада ВМФ РФ – СМИ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Отпуск с дымком
11:56 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи

Фестиваль объединит более 30 тысяч людей со всего мира. Ключевые объекты мероприятия разместятся на территории Олимпийского парка.

С 14 по 22 октября Сочи принимает участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут в Ледовом дворце «Большой». На Олимпийской площади «Медалс Плаза» расположится сцена, где состоятся важные мероприятия культурной программы.

Главный медиацентр на время станет молодежным экспоцентром, где участники фестиваля создадут рабочую международную платформу для будущего сотрудничества молодых людей со всего мира. Все остальные объекты Олимпийского парка также будут задействованы в фестивале, сообщает пресс-служба ВФМС-2017.

Помимо Сочи фестивальные мероприятия пройдут в 16 городах России от Владивостока до Калининграда. На сегодняшний день заявку на участие подали представители более 180 стран. ВФМС-2017 обещает стать самым представительным событием за историю всего фестивального движения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Мужчина хранил бывшую подругу в холодильнике, выдавая за нее новую
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Суд приступил к слушаниям по делу Улюкаева
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Правительство предложило временно изымать полномочия регионов
Двойственные чувства: легкоатлет из России выиграл серебро ЧМ
Опрос: в регионах реновация жилья нужнее, чем в Москве
Осужденный по «Болотному делу» Сергей Удальцов вышел из колонии
Спорт
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро ЧМ Шубенков, завоевавший серебро ЧМ, вошел в историю легкой атлетики как первый спортсмен, который выиграл медаль мирового первенства не для своей страны, а для себя
Авто
Житель Кузбасса сделал из «Газели» бассейн и катал в нем друзей Неординарный поступок мужчины привлек внимание полицейских, теперь водителю грозит штраф
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
ЦБ сообщил о новом рекорде ипотеки
Для апартаментов готовят новый закон
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Младшая дочь Татьяны Навки стала звездой танцпола Олимпийская чемпионка в танцах на льду выложила в Сеть новое видео с маленькой Надей, которая, как и мама, любит танцевать.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь