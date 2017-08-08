Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи
Фестиваль объединит более 30 тысяч людей со всего мира. Ключевые объекты мероприятия разместятся на территории Олимпийского парка.
Фестиваль объединит более 30 тысяч людей со всего мира. Ключевые объекты мероприятия разместятся на территории Олимпийского парка.
С 14 по 22 октября Сочи принимает участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут в Ледовом дворце «Большой». На Олимпийской площади «Медалс Плаза» расположится сцена, где состоятся важные мероприятия культурной программы.
Главный медиацентр на время станет молодежным экспоцентром, где участники фестиваля создадут рабочую международную платформу для будущего сотрудничества молодых людей со всего мира. Все остальные объекты Олимпийского парка также будут задействованы в фестивале, сообщает
Помимо Сочи фестивальные мероприятия пройдут в 16 городах России от Владивостока до Калининграда. На сегодняшний день заявку на участие подали представители более 180 стран. ВФМС-2017 обещает стать самым представительным событием за историю всего фестивального движения.