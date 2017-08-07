Минобрнауки разбирается с увольнением учителя года Демахина

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ сообщалось, что победитель конкурса «Учитель года-2012» Демахин был уволен из гимназии Сергиева Посада. По его словам, причиной решения не продлевать с ним договор стало участие в общественной жизни города.

Педагог преподавал в гимназии МХК, вел занятия в театральном кружке; он победил в конкурсах «Учитель года России-2012» и «Учитель года Подмосковья-2011». Демахин является также руководителем проекта «Педагогическая лаборатория» в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

Позднее пресс-служба Сергиево-Посадского района сообщила, что Демахин прекратил свою работу в гимназии Сергиева Посада, так как срок его трудового договора истек, но при его личном желании и поддержке педсовета и директора учреждения с ним может быть заключен новый договор.

«Мы разбираемся с этим случаем, конкретным случаем. И посмотрим, в чем суть конфликта, что там сложилось таким образом, что человек, учитель года, должен уходить. Мы сейчас разбираемся», — сказала Васильева.