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22:20 (мск), источник: РИА Новости

Минобрнауки разбирается с увольнением учителя года Демахина

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Минобрнауки разбирается со случаем увольнения из гимназии Сергиева Посада Александра Демахина, признанного в 2012 году «Учителем года», сообщила журналистам министр образования и науки Ольга Васильева.

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ сообщалось, что победитель конкурса «Учитель года-2012» Демахин был уволен из гимназии Сергиева Посада. По его словам, причиной решения не продлевать с ним договор стало участие в общественной жизни города.

Педагог преподавал в гимназии МХК, вел занятия в театральном кружке; он победил в конкурсах «Учитель года России-2012» и «Учитель года Подмосковья-2011». Демахин является также руководителем проекта «Педагогическая лаборатория» в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

Позднее пресс-служба Сергиево-Посадского района сообщила, что Демахин прекратил свою работу в гимназии Сергиева Посада, так как срок его трудового договора истек, но при его личном желании и поддержке педсовета и директора учреждения с ним может быть заключен новый договор.

«Мы разбираемся с этим случаем, конкретным случаем. И посмотрим, в чем суть конфликта, что там сложилось таким образом, что человек, учитель года, должен уходить. Мы сейчас разбираемся», — сказала Васильева.

Она также отметила, что вероятнее всего, большую роль в этой ситуации сыграл человеческий фактор.

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