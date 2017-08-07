Минобрнауки проиндексирует студенческие стипендии с 1 сентября

«Сразу хочу сказать, это очень важно, в федеральном бюджете с 1 сентября предусмотрена индексация стипендий на 5,9%. И мы уже заключили со всеми образовательными учреждениями соглашения о предоставлении субсидий на выплату стипендий», — сказала Васильева.

По данным Минобрнауки за 2015/2016 год, в России обучается почти 4,8 млн студентов вузов и 2,8 млн — колледжей. Средний размер государственной академической стипендии составляет в вузах примерно 1,5 тыс. рублей, социальной — 2,2 тыс. рублей; в колледжах — 540 и 809 рублей соответственно.

Большая часть поступающих в московские вузы, около 60%, являются жителями регионов, и это заслуга единого госэкзамена, отметила Васильева.