Российских школьников научат основам предпринимательства

«Мы думаем о том, чтобы во внеурочное время, в факультативное, кружковое время, ввести и в школах маленькие базовые модули по предпринимательской деятельности. Это необходимо, этому надо детей учить, потому что те азы наверняка будут восприняты и продолжены дальше», — сказала Васильева.