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00:07 (мск), источник: РИА Новости

В Лондоне критикуют жильцов сгоревшего дома, бесплатно отдохнувших на море

ЛОНДОН, 7 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Жильцы сгоревшего многоэтажного дома в Лондоне, получившие в подарок бесплатный отдых на море, подверглись критике и издевательствам в социальных сетях.

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С целью помочь пострадавшим в результате пожара семьям в Facebook была организована специальная группа, в которой пользователи предлагают бесплатные варианты жилья для отдыха как в Британии, так и за рубежом, включая морское побережье. Некоторым семьям удалось воспользоваться этими предложениями.

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Однако не всем британцам такая инициатива пришлась по душе — пользователи соцсетей начали высказывать неодобрение и замечания по данному поводу.

Например, в Twitter один из британцев написал, что готов сжечь свое жилье, чтобы получить бесплатно новый дом, отдых и немного наличных. Другой пользователь отметил, что когда сгорел его дом, он не получил никакой подобной помощи.

Многие жильцы высотки в интервью телекомпании Би-Би-Си признались, что боятся говорить, что они жильцы высотки Grenfell Tower, так как опасаются агрессии и расправы со стороны рассерженных соотечественников. «Мне страшно говорить кому-нибудь, что я из башни, потому что не знаю, какой будет их реакция», — сказала жительница сгоревшего дома Лилиан.

Пожар в доме Grenfell Tower для проживающих на социальном обеспечении граждан, расположенном в Северном Кенсингтоне — не слишком благополучном районе на западе британской столицы, произошел ночью 14 июня. Погибшими признаны 46 человек из 80 жертв, включая пропавших без вести. Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.

После трагедии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что 158 семьям, проживавшим в высотке Grenfell Tower, будет предложено комфортабельное временно жилье, а затем квартиры в этом же районе.

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