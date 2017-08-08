Слишком общественное место. Как соблюдать гигиену при пользовании туалетами

Общественные туалеты традиционно считаются одними из самых негигиеничных мест любого города. Однако посещать их с разной степенью периодичности вынуждены все. Как обезопасить себя при их использовании? Рассказывает врач-терапевт медицинского центра Ольга Александрова:

Конечно, стерильным местом общественные туалеты назвать трудно. Исследование, проведенное в США, показало, что там обитают микроорганизмы из 19 различных бактериальных групп. Причем на дверных ручках, дозаторах туалетной бумаги, сушилках для рук обитают бактерии, которые обычно встречаются в кишечнике. Фекальные бактерии (самые опасные), в основном, встречаются в туалетах на бортах самолета.

Как в ресторане.

Утверждение, что самое грязное место в общественном туалете — ободок унитаза, — сильное преувеличение. Конечно, под микроскопом на них можно увидеть большое разнообразие микрофлоры, некоторые представители которой относятся к патогенным (кишечная палочка, сальмонелла, различные вирусы, стафилококки, стрептококки). Однако такая микрофлора встречается и в других местах. Человек сталкивается с ней, например, в общественном транспорте (поручни в метро, автобусах и т. д. ), в местах с большим скоплением людей или частой их проходимостью (например, стулья ожидания в государственных учреждениях) и в магазинах. Несколько лет назад в Университете штата Аризоны были протестированы продуктовые тележки в супермаркетах. На ручках двух третях из них были обнаружены фекальные бактерии. Как показало исследование специалистов из Нью-йоркского Университета микробиологии, по степени загрязненности ободок унитаза вполне сопоставим… с меню в кожаном переплете из дорогого ресторана. На некоторых тестируемых ресторанных меню были обнаружены самые опасные «унитазные» бактерии — стафилококк и стрептококк (они известны как возбудители гнойных заболеваний). Поэтому руки в ресторане лучше мыть не сразу по прибытии, а после того, как был сделан заказ.

В барах и ресторанах не стоит заказывать коктейли, украшенные лимоном — исследователи и на них обнаружили множество разнообразных патогенных микроорганизмов.

Самые опасные.

Среди различных типов общественных туалетов самые опасные — биотуалеты. Они не оборудованы раковинами с водой, в них отсутствует система смыва и не предусмотрена регулярная санитарная обработка. Поэтому биотуалеты, особенно в жаркую погоду — настоящий инкубатор болезнетворных бактерий.

Конечно, садиться на унитаз даже в самом чистом на первый взгляд общественном туалете нежелательно. Особенно если есть повреждения кожи (поврежденный кожный покров способствует проникновению бактерий в организм). Вопреки распространенному мнению, материал, из которого изготовлено само сиденье унитаза, никак не влияет на распространение бактерий. Они одинаково хорошо размножаются как на пластике, так и на керамике. Единственное исключение — так называемые «умные унитазы», сиденье которых полностью оборачивается пленкой, а при нажатии на кнопку эта пленка меняется. Такими можно пользоваться без опаски.

Присядем?

Если сесть на стульчак в общественном туалете все же необходимо, желательно воспользоваться одноразовыми накладками. Если их нет (а в большинстве туалетов они отсутствуют) можно положить на сиденье бумажные полотенца или туалетную бумагу. При этом важно, чтобы накладка или бумага не промокли — влажная среда делает бумажную защиту недействительной. Само собой разумеется, что потом эту бумагу нужно выбросить, а руки — тщательно вымыть.

Не пытайтесь обработать влажные сиденья антибактериальным салфетки или антисептиками — они «работают» лишь при незначительном загрязнении. Для того, чтобы продезинфицировать большую сильно загрязненную поверхность, нужно продолжительное время воздействия и комбинация активных антисептических средств.

Худшее, что можно придумать — это индивидуальные многоразовые накладки, которые некоторые носят с собой. Пока вы будете их укладывать на стульчак, снимать, складывать в сумку, обеспечите и себя и свою одежду таким количеством бактерий, что потом понадобится полноценная дезинфекция.

Доктор, что будет?

Рассмотрим самый неблагоприятный вариант развития событий — вы были вынуждены сесть на незащищенное сиденье в общественном туалете. Что произойдет? Скорее всего, ничего страшного не случится. У человека есть защитный покров — кожа, которая служит надежной защитой от проникновения бактерий. Иммунная система защищает от них организм в том случае, если бактерии через поврежденную кожу все же проникли внутрь. Поэтому достаточно насухо вытереться или протереть места соприкосновений влажной антибактериальной салфеткой и тщательно вымыть руки.

Где мыть руки?

Впрочем, аккуратность нужна даже тем, кто в общественных туалетах не присаживается. Исследования показывают, что сиденья унитазов по насыщенности и разнообразию патогенной микрофлоры серьезно проигрывают дверным ручкам, ручкам смыва и кранам на раковине того же самого туалета. Объясняется это просто: на сиденья садятся крайне редко и почти никто не трогает их руками. Но когда человек с грязными руками заходит в общественный туалет, он сначала берется за дверную ручку, затем — за ручку смыва, затем снова за дверную ручку и потом открывает кран на раковине. Неудивительно, что на них живет легион патогенных бактерий.