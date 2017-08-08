Слишком общественное место. Как соблюдать гигиену при пользовании туалетами
Время от времени все вынуждены пользоваться общественными туалетами, но их стерильность редко
Время от времени все вынуждены пользоваться общественными туалетами, но их стерильность редко
Общественные туалеты традиционно считаются одними из самых негигиеничных мест любого города. Однако посещать их с разной степенью периодичности вынуждены все. Как обезопасить себя при их использовании? Рассказывает
Конечно, стерильным местом общественные туалеты назвать трудно. Исследование, проведенное в США, показало, что там обитают микроорганизмы из 19 различных бактериальных групп. Причем на дверных ручках, дозаторах туалетной бумаги, сушилках для рук обитают бактерии, которые обычно встречаются в кишечнике. Фекальные бактерии (самые опасные), в основном, встречаются в туалетах на бортах самолета.
Как в ресторане.
Утверждение, что самое грязное место в общественном туалете — ободок унитаза, — сильное преувеличение. Конечно, под микроскопом на них можно увидеть большое разнообразие микрофлоры, некоторые представители которой относятся к патогенным (кишечная палочка, сальмонелла, различные вирусы, стафилококки, стрептококки). Однако такая микрофлора встречается и в других местах. Человек сталкивается с ней, например, в общественном транспорте (поручни в метро, автобусах
В барах и ресторанах не стоит заказывать коктейли, украшенные лимоном — исследователи и на них обнаружили множество разнообразных патогенных микроорганизмов.
Самые опасные.
Среди различных типов общественных туалетов самые опасные — биотуалеты. Они не оборудованы раковинами с водой, в них отсутствует система смыва и не предусмотрена регулярная санитарная обработка. Поэтому биотуалеты, особенно в жаркую погоду — настоящий инкубатор болезнетворных бактерий.
Конечно, садиться на унитаз даже в самом чистом на первый взгляд общественном туалете нежелательно. Особенно если есть повреждения кожи (поврежденный кожный покров способствует проникновению бактерий в организм). Вопреки распространенному мнению, материал, из которого изготовлено само сиденье унитаза, никак не влияет на распространение бактерий. Они одинаково хорошо размножаются как на пластике, так и на керамике. Единственное исключение — так называемые «умные унитазы», сиденье которых полностью оборачивается пленкой, а при нажатии на кнопку эта пленка меняется. Такими можно пользоваться без опаски.
Присядем?
Если сесть на стульчак в общественном туалете все же необходимо, желательно воспользоваться одноразовыми накладками. Если их нет (а в большинстве туалетов они отсутствуют) можно положить на сиденье бумажные полотенца или туалетную бумагу. При этом важно, чтобы накладка или бумага не промокли — влажная среда делает бумажную защиту недействительной. Само собой разумеется, что потом эту бумагу нужно выбросить, а руки — тщательно вымыть.
Не пытайтесь обработать влажные сиденья антибактериальным салфетки или антисептиками — они «работают» лишь при незначительном загрязнении. Для того, чтобы продезинфицировать большую сильно загрязненную поверхность, нужно продолжительное время воздействия и комбинация активных антисептических средств.
Худшее, что можно придумать — это индивидуальные многоразовые накладки, которые некоторые носят с собой. Пока вы будете их укладывать на стульчак, снимать, складывать в сумку, обеспечите и себя и свою одежду таким количеством бактерий, что потом понадобится полноценная дезинфекция.
Доктор, что будет?
Рассмотрим самый неблагоприятный вариант развития событий — вы были вынуждены сесть на незащищенное сиденье в общественном туалете. Что произойдет? Скорее всего, ничего страшного не случится. У человека есть защитный покров — кожа, которая служит надежной защитой от проникновения бактерий. Иммунная система защищает от них организм в том случае, если бактерии через поврежденную кожу все же проникли внутрь. Поэтому достаточно насухо вытереться или протереть места соприкосновений влажной антибактериальной салфеткой и тщательно вымыть руки.
Где мыть руки?
Впрочем, аккуратность нужна даже тем, кто в общественных туалетах не присаживается. Исследования показывают, что сиденья унитазов по насыщенности и разнообразию патогенной микрофлоры серьезно проигрывают дверным ручкам, ручкам смыва и кранам на раковине того же самого туалета. Объясняется это просто: на сиденья садятся крайне редко и почти никто не трогает их руками. Но когда человек с грязными руками заходит в общественный туалет, он сначала берется за дверную ручку, затем — за ручку смыва, затем снова за дверную ручку и потом открывает кран на раковине. Неудивительно, что на них живет легион патогенных бактерий.
Что делать? Носить с собой антибактериальные салфетки и обрабатывать ими руки после того, как вы вымыли руки и вышли из туалета.