Герои, предсказатели и путешественники: 5 самых известных российских котиков

Источник: Москва 24

8 августа мир отмечает День кошек (World Cat Day). Кот лизнул круассан, кот забрался под диван, кот увидел свое отражение, кот, кажется, запел… Казалось бы, сколько можно умиляться и удивляться этому? А мы все равно продолжаем. Потому что без кота жизнь и правда уже совсем не та.

Сегодня редакция m24.ru решила напомнить вам о самых популярных котоисториях, которые обсуждал весь интернет.

Кот Василий, предотвративший пожар

Кот Василий из города Кунгур стал четвероногим героем в Пермском крае — он спас своих хозяев и их соседей от пожара. В 2009 году ночью в многоэтажном доме загорелась самодельная кладовка на первом этаже.

В подъезде было сильное задымление, пожар стал приближаться к квартирам. Первым почуял опасность кот Василий: он стал настойчиво будить хозяйку и громко мяукать.

Проснувшись, женщина подняла на ноги весь дом и вызвала пожарных. Соседи вовремя успели покинуть здание, а пожар был быстро потушен.

Покоривший Эльбрус кот Граф

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BVPqH83HcG0/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Граф Андреевич (@graf_andreevich)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-12T15:32:13+00:00">Июн 12 2017 в 8:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кот Граф из Нижнего Тагила в 2016 году стал самым смелым четырехногим путешественником — он поднялся на Эльбрус на высоту пять тысяч метров. Правда, не в одиночку, а вместе со своим хозяином Андреем Останиным. Восхождение проходило с 12-го по 18 сентября. В горах Граф чувствовал себя хорошо, а чтобы кот не замерз, хозяин сшил ему специальный кокон и купил комбинезон.

На этом путешествия Графа не закончились: в феврале 2017 года они вместе с хозяином отправились на Байкал. У кота был целый набор спецодежды: футболка, носочки, кофта, комбинезон и даже сапожки. А вместо спального мешка — утепленная корзина.

Обжора Матроска и долг в 60 тыс. рублей

В небольшом магазинчике в аэропорту Владивостока в ночь на 5 декабря полосатая кошка залезла на прилавок и… устроила себе настоящий пир! Все бы ничего, но ущерб составил более 60 тысяч рублей. Киса оказалась настоящим гурманом: ее застукали за поеданием кальмара горячего копчения. Снятое очевидцами на мобильный телефон видео стало хитом в интернете. Ни о каком наказании и речи не шло: кошка была полностью оправдана.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1lxI6_m_bTY?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но на этом звездный путь Матроски не закончился. Ее передали местному хоккейному клубу «Адмирал» в качестве талисмана. Кстати, клуб взял на себя и долг кошки. Кроме того, на витрину магазина «Рыбный Островок» поместили наклейку с подписью «Здесь был котик». Правда, 7 июня 2016 года Матроска умерла от болезни: у кошки были серьезные проблемы с почками, и даже лечение животному не помогло.

Кошка Маша и спасение ребенка

Кошка Маша из Обнинска стала не только российской звездой — про нее написали даже в нескольких западных газетах. История действительно заслуживает внимания. Маша совершила героический поступок: спасла от гибели ребенка, которого подкинули прямо в коробку, где она жила. Кошка согревала его в течение нескольких часов и громко мяукала — звала на помощь на своем, кошачьем языке. Малыш выжил, ему нашли семью, а кошка Маша стала героем.

Футбольный предсказатель кот Ахилл

<div id="vk_post_-94594114_50217"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-94594114_50217", -94594114, 50217, '-Ajkmf5KhmjCvsIhslidCbze8lw')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кот Ахилл из Государственного Эрмитажа стал футбольной звездой. Свои предсказания кот делает в Висячем садике Малого Эрмитажа. «Оракул» выбирает одну из двух мисок с кормом, возле которых стоят флаги команд. Победителем считается та команда, к чьей миске Ахилл подойдет и отведает корм.

Так, например, Ахилл успешно предсказал исход матча между сборными России и Новой Зеландии: четвероногий поставил на победу нашей сборной и оказался прав.

Где потискать котиков

Сегодня уже не нужно ехать в Петербург, чтобы поиграть с котиками в кафе: в Москве давно существуют заведения, где можно и чаю выпить, и котика погладить. Например, в «Котики и люди» система, похожая на анти-кафе: вы платите за время пребывания, но не больше определенной суммы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXWHcF5j95G/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Теплой всем ночи!? А у наших любопытных мордочек только начинается веселье.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от kotocafe (@kotocafe) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-03T20:46:36+00:00">Авг 3 2017 в 1:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, с котиками можно не только играть: их можно забрать домой (животные имеют ветпаспорт, социализированы, а владельцы котокафе обещают оказывать всяческую помощь в содержании).

Другое место, «Котофейня», предлагает кофе, настольные игры, раскраски, книги, с которыми можно засесть в кресле после работы, а на коленях у вас растянется пушистый котище.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.53280839895014% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXaQLxJFaTf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Любит Яша девушек! #catcafe #catcoffeeshop #catcoffee #cafe #moscow #russia #nya #tea #кот #котик #котокафе #котофейня #кофе #москва #маросейка #отдых #дети #чай #кофейня #кошка #котята #вдобрыеруки #funnyinstacats #catsofinstagram #catsofworld #meow</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Котофейня (@kotofeinya) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-05T11:19:59+00:00">Авг 5 2017 в 4:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Все животные, живущие в кафе, взяты из приютов. Так что каждый из них тоже надеется встретить в заведении своего человека.

В Москве, кстати, можно даже йогой с кошками позаниматься.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:44.21182266009852% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BU7Fjd8lnfX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">- "Люблю тебя Кафка! Сильно, ну прямо от всей души!" ?❤️ "То-то я чувствую, как твоя любовь меня душит и душит"... ? Ps: Любите друг-друга ?❤️?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ?Kotomania Cats & Relax Club ? (@kotomania.club) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-04T15:47:51+00:00">Июн 4 2017 в 8:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.