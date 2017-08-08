Герои, предсказатели и путешественники: 5 самых известных российских котиков
В Международный день кошек редакция m24.ru собрала самые популярные в России котоистории.
В Международный день кошек редакция m24.ru собрала самые популярные в России котоистории.
8 августа мир отмечает День кошек (World Cat Day). Кот лизнул круассан, кот забрался под диван, кот увидел свое отражение, кот, кажется, запел… Казалось бы, сколько можно умиляться и удивляться этому? А мы все равно продолжаем. Потому что без кота жизнь и правда уже совсем не та.
Сегодня редакция m24.ru решила напомнить вам о самых популярных котоисториях, которые обсуждал весь интернет.
Кот Василий, предотвративший пожар
Кот Василий из города Кунгур стал четвероногим героем в Пермском крае — он спас своих хозяев и их соседей от пожара. В 2009 году ночью в многоэтажном доме загорелась самодельная кладовка на первом этаже.
Проснувшись, женщина подняла на ноги весь дом и вызвала пожарных. Соседи вовремя успели покинуть здание, а пожар был быстро потушен.
Покоривший Эльбрус кот Граф
Кот Граф из Нижнего Тагила в 2016 году стал самым смелым четырехногим путешественником — он поднялся на Эльбрус на высоту пять тысяч метров. Правда, не в одиночку, а вместе со своим хозяином Андреем Останиным. Восхождение проходило с 12-го по 18 сентября. В горах Граф чувствовал себя хорошо, а чтобы кот не замерз, хозяин сшил ему специальный кокон и купил комбинезон.
На этом путешествия Графа не закончились: в феврале 2017 года они вместе с хозяином отправились на Байкал. У кота был целый набор спецодежды: футболка, носочки, кофта, комбинезон и даже сапожки. А вместо спального мешка — утепленная корзина.
Обжора Матроска и долг в 60 тыс. рублей
В небольшом магазинчике в аэропорту Владивостока в ночь на 5 декабря полосатая кошка залезла на прилавок и… устроила себе настоящий пир! Все бы ничего, но ущерб составил более 60 тысяч рублей. Киса оказалась настоящим гурманом: ее застукали за поеданием кальмара горячего копчения. Снятое очевидцами на мобильный телефон видео стало хитом в интернете. Ни о каком наказании и речи не шло: кошка была полностью оправдана.
Но на этом звездный путь Матроски не закончился. Ее передали местному хоккейному клубу «Адмирал» в качестве талисмана. Кстати, клуб взял на себя и долг кошки. Кроме того, на витрину магазина «Рыбный Островок» поместили наклейку с подписью «Здесь был котик». Правда, 7 июня 2016 года Матроска умерла от болезни: у кошки были серьезные проблемы с почками, и даже лечение животному не помогло.
Кошка Маша и спасение ребенка
Кошка Маша из Обнинска стала не только российской звездой — про нее написали даже в нескольких западных газетах. История действительно заслуживает внимания. Маша совершила героический поступок: спасла от гибели ребенка, которого подкинули прямо в коробку, где она жила. Кошка согревала его в течение нескольких часов и громко мяукала — звала на помощь на своем, кошачьем языке. Малыш выжил, ему нашли семью, а кошка Маша стала героем.
Футбольный предсказатель кот Ахилл
Кот Ахилл из Государственного Эрмитажа стал футбольной звездой. Свои предсказания кот делает в Висячем садике Малого Эрмитажа. «Оракул» выбирает одну из двух мисок с кормом, возле которых стоят флаги команд. Победителем считается та команда, к чьей миске Ахилл подойдет и отведает корм.
Так, например, Ахилл успешно предсказал исход матча между сборными России и Новой Зеландии: четвероногий поставил на победу нашей сборной и оказался прав.
Где потискать котиков
Сегодня уже не нужно ехать в Петербург, чтобы поиграть с котиками в кафе: в Москве давно существуют заведения, где можно и чаю выпить, и котика погладить. Например, в «Котики и люди» система, похожая на анти-кафе: вы платите за время пребывания, но не больше определенной суммы.
Кроме того, с котиками можно не только играть: их можно забрать домой (животные имеют ветпаспорт, социализированы, а владельцы котокафе обещают оказывать всяческую помощь в содержании).
Другое место, «Котофейня», предлагает кофе, настольные игры, раскраски, книги, с которыми можно засесть в кресле после работы, а на коленях у вас растянется пушистый котище.
Все животные, живущие в кафе, взяты из приютов. Так что каждый из них тоже надеется встретить в заведении своего человека.
В Москве, кстати, можно даже йогой с кошками позаниматься.
В «Котомании» живут больше десятка «стрессоснимателей» разных возрастов и пород, которые могут и просто тихонько посидеть рядом, пока вы ужинаете, и активно помочь в постижении асан.