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07:20 (мск), источник: БЕЛТА

Все оттенки красного: как в Минске наблюдали за «кровавой» луной

В понедельник, 7 августа, астрономы Беларуси, а также большинства регионов Евразии, Африки и Австралии собрались группами, чтобы увидеть частное лунное затмение. Наблюдать это космическое явление можно от двух до четырех раз в год. Текущее лунное затмение началось в 20.23 по минскому времени, а закончилось в 22.18.

Источник: БЕЛТА

Затмение должно выглядеть, как небольшое покраснение части луны, рассказал заведующий Минским планетарием Александр Микулич. Астрономы со всего мира изучают температуру затемненной части, таким образом, они узнают температуру спутника Земли и другие физические свойства.

Эксперт отмечает, что для наблюдения затмения необязательно иметь дорогостоящую аппаратуру. Увидеть луну можно не вооруженным глазом, а также любым телескопом, биноклем, а также через длиннофокусный объектив фотоаппарата.

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«Существует очень много моделей телескопов, биноклей, моноклей. Для того, чтобы правильно подобрать аппаратуру нужно определится, где и как она будет использоваться: для дачи или постоянных наблюдений из дома, — поясняет Александр Микулич, — Вообще, чтобы правильно выбрать телескоп, лучше всего прийти в Минский планетарий, в “Клуб любителей астрономии”, насчитывающий более 40 человек, где профессионалы помогут с выбором и научат правильно пользоваться аппаратурой».

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Астроном отмечает, телескоп — сложный инструмент, который должен быть точно настроен. Ведь только так можно в полной мере понаблюдать за красотой звездного неба.

Сегодня, к примеру, подготовка к встрече с «красной» луной заняла около получаса. Однако даже самая точная техника бессильна против плохой погоды. В этот раз рассмотреть солнечное затмение помешала сильная облачность. «Так случается. В нашей широте количество ясных дней составляет порядка 50−60 в году, что существенно снижает возможность увидеть интересные космические явления, — поясняет эксперт. — В то время как, например, в Чили можно круглый год наблюдать чистое небо».

Из-за темных туч любители редких астрономических явлений так и не смогли увидеть лунное затмение во всей красе. В Минске на небе можно было наблюдать лишь отблески «кровавой» луны. Однако астроном просит не расстраиваться и подождать: следующее подобное лунное затмение ожидается 31 января 2018 года.

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