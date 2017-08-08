СМИ: департамент сельского хозяйства США подверг цензуре ряд терминов

Источник: AP 2017

По данным издания, сотрудники Службы охраны природных ресурсов департамента получили письма, в которых содержался список терминов, которые следовало бы заменить или избегать. Например, «климатические изменения» рекомендуется заменять на «экстремальные погодные факторы», а «адаптацию к климатическим изменениям» — на «способность к адаптации к экстремальным погодным факторам», пишет газета.

При этом отмечается, что фраза «сократить выбросы парниковых газов» также отмечена как нежелательная.

Как сообщает газета, письмо сотрудникам Службы охраны природных ресурсов 16 февраля направила директор подразделения, которое занимается здоровьем почвы, Бьянка Мебиус-Клюн.

США 4 августа официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в соответствии с заложенными в нем условиями. В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату.