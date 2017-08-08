Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Как переехавшие из России Лужков с женой устроились за границей
Что иностранцы думают о России и москвичах на самом деле
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
«Это меня решили закрыть?»: Саакашвили припугнул Порошенко фото
СМИ: 32-летняя Варнава показала фото топлесс
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Киев предупредил Белоруссию о возможных санкциях – СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Отпуск с дымком
01:26 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: департамент сельского хозяйства США подверг цензуре ряд терминов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Департамент сельского хозяйства США рекомендовал сотрудникам избегать термина «изменения климата» в работе, пишет газета Guardian со ссылкой на электронные письма, поступившие в ее распоряжение.

Источник: AP 2017

По данным издания, сотрудники Службы охраны природных ресурсов департамента получили письма, в которых содержался список терминов, которые следовало бы заменить или избегать. Например, «климатические изменения» рекомендуется заменять на «экстремальные погодные факторы», а «адаптацию к климатическим изменениям» — на «способность к адаптации к экстремальным погодным факторам», пишет газета.

При этом отмечается, что фраза «сократить выбросы парниковых газов» также отмечена как нежелательная.

Как сообщает газета, письмо сотрудникам Службы охраны природных ресурсов 16 февраля направила директор подразделения, которое занимается здоровьем почвы, Бьянка Мебиус-Клюн.

США 4 августа официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в соответствии с заложенными в нем условиями. В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Каковы шансы России на отказ от доллара. Мнение
Пойманный Путиным на блесну окунь впечатлил иркутского рыбака
Эрдоган: «Германия занимается подстрекательством террористов»
Российский легкоатлет завоевал первую медаль на ЧМ в Лондоне
«Нафтогаз» может закупить газ у РФ в критической ситуации
В Крыму и Севастополе восстановили электроснабжение
Мэр Чикаго подал иск против Трампа из-за «городов-убежищ»
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» разыграют Суперкубок УЕФА
Для возврата прямых выборов мэра Ржева не хватило пяти подписей
Спорт
Драка на курорте: российские хоккеисты победили канадцев в Сочи Летнее время года и неоптимальная форма игроков не испортили классического противостояния сборных Канады и России
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Москве обещают массовые суды из-за реновации
Для апартаментов готовят новый закон
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь