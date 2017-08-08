Циклон сохраняет власть над Хабаровским краем
С осадками придётся уживаться большинству жителей региона.
С осадками придётся уживаться большинству жителей региона.
В Хабаровском крае продолжается дождливый период: и хотя синоптики обещают, что интенсивность осадков начинает идти на убыль, серое небо над головой во вторник увидят над собой жители разных районов. Зато в моменты погодных просветлений мгновенно станет душно — скажется высокий уровень влажности.
В Хабаровске 7 августа дневная температура повысится до 25−27°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость
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В Советской Гавани дневная температура повысится до 20−22°C. Осадков не ожидается. Скорость
В Охотске дневная температура понизится до 15−17°C. Возможен небольшой дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
В Вяземском дневная температура повысится до 26−28°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость
В Чегдомыне дневная температура понизится до 21−23°C. Прогнозируется сильный дождь. Скорость
В Аяне дневная температура останется на отметке 15−17°C. Ожидается дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Чумикане дневная температура повысится до 16−18°C. Прогнозируется сильный дождь. Скорость
В Бикине дневная температура повысится до 26−28°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 19−21°C. Прогнозируется сильный дождь. Скорость
В Троицком дневная температура повысится до 24−26°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость