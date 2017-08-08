Жители некоторых регионов России увидели лунное затмение

Источник: РИА "Новости"

Через цейсовский телескоп

Ясная погода была в Волгограде. В местном планетарии День наблюдательной астрономии собрал более 150 человек всех возрастов. «Облаков не было, и затмение было прекрасно видно и невооруженным глазом, но через телескоп, конечно, оно впечатляет больше», — сказала заместитель директора Волгоградского планетария Ольга Дейниченко, пообещав повторить проект в январе будущего года, когда ожидается новое затмение Луны.

В Волгоградском планетарии астрономическое явление наблюдали через произведенный в ГДР в 1954 году цейсовский телескоп, который дает 800-кратное увеличение. Таких в России всего два — в Москве и Волгограде. Длина трубы телескопа-рефрактора производства фирмы Carl Zeiss Jena 6 метров, вес — 2,5 тонны.

В небе над Оренбургом

Многолюдно было и около Оренбургского планетария, где устроили День популярной астрономии. «Даже не знаю, чем сегодня вызван такой ажиотаж, ведь только часть Луны закрыта », — сказала сотрудница Оренбургского планетария Людмила Петрова.

Телескоп со 100-кратным увеличением установили во дворе планетария. В очереди были сотни наблюдателей разных возрастов — от трех до шестидесяти лет. Люди смотрели несколько секунд на Луну в окуляр телескопа, отходили и возвращались вновь. Покраснение Луны не было выражено.

Наблюдения на вечерней заре

Если Оренбург и Волгоград попали в зону наилучшей видимости затмения, так как во время его максимальной фазы с 20:22 до 22:18 мск небо в этих регионах было абсолютно темным, то в Калининграде, Петербурге и Рыбинске наблюдения велись на вечерней заре.

Видео Кровавая Луна уходит в тень

«Сначала настроение у всех было не очень, — сказал лектор Петербургского планетария, научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Максим Ховричев. — Низкие рваные облака, подсвеченные закатными лучами, и никакой Луны. Но потом удача все же улыбнулась, в просветах облаков показалась Луна». Участники сеанса смогли сделать фото на смартфоны.

В Рыбинске, где в день затмения находился петербургский фотограф Дмитрий Ловецкий, небо было подернуто дымкой. Красивых кадров не получилось.

«Я снял, конечно, кое-что, но хотелось большего. В следующий раз попробую еще», — сказал фотограф, отметив, что любит увязывать в кадре Луну и Солнце с живописными наземными объектами.

Руководитель Астрономического сообщества Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Алексей Байгашов заметил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что красной Луны в Калининграде не наблюдалось. «Для этого спутник земли должен оказаться затененным Землей более чем на половину, а мы наблюдали Луну, закрытую только на треть», — уточнил собеседник агентства.

Билет на затмение

Самые дорогие билеты на затмение оказались в Волгограде. Входной билет на астроплощадку Волгоградского планетария стоил для взрослых 1 тыс. рублей, в обсерватории, где расположен цейсовский телескоп, цена билета доходила до 2 тыс. рублей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.34375% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXgZpkvF9Da/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Частичное Лунное затмение? ?Наблюдали❓ Фото: @golovkolilia91 #луна #лунноезатмение #волгоград #затмение</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Блокнот|Волгоград|Новости? (@bloknot_volgograd) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-07T20:38:08+00:00">Авг 7 2017 в 1:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Петербурге билеты обошлись наблюдателям в 400 рублей. Однако попасть на наблюдательную площадку на крыше планетария удалось не всем, так как билеты раскупили заранее, а мест там всего 25. Больше людей на небольшой площадке разместить невозможно.

«Кроме посетителей по билетам пришли еще шесть победителей астрономической викторины на Авторадио. Для них зрелище было бесплатным», — пояснил Максим Хорвичев. А в Оренбурге наблюдение затмения в телескоп было бесплатным для всех желающих.

О затмении

Частное лунное затмение 7 августа интересно тем, что наблюдалось оно на всей территории России, а также на территории всей Евразии, в Восточной Африке, в Австралии и Новой Зеландии, на островах в Тихом и Индийском океанах. Земная тень закрыла четверть лунного диска.

«Наибольшая фаза затмения наблюдалась между 20:22 и 22:18 мск, пиком события стало полнолуние в 21:20 мск», — уточнил пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. Тень земли гораздо больше Луны, поэтому затмение не скрывает от глаз часть лунного диска, а лишь затемняет его, придавая красноватый оттенок.