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03:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Примгидромет назвал самые паводкоопасные районы в ближайшие дни

Ситуация может усугубиться в Хасанском, Уссурийском и Надеждинском районах.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 августа, PrimaMedia.

Наиболее паводкоопасные места Приморья назвали синоптики Примгидромета. Так, вероятнее всего ситуация в связи с дождями усугубится в Хасанском, Уссурийском и Надеждинском районах края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу управления.

Как сказано в сообщении синоптиков, паводковая ситуация в связи с угрозой выпадения сильных дождей с количеством 50−100 мм могла усугубиться в ночь на 8 августа на западной территории края, включая бассейны рек Комиссаровка, Илистая, Мельгуновка, Спасовка. Здесь возможен подъем уровня рек на 0,7−1,5 метров с подтоплением пойм, участков автодорог, мостов.

Наиболее паводкоопасными в ближайшие несколько дней останутся Хасанский, Уссурийский, Надеждинский районы края с обширными затоплениями сельхозугодий, автодорог, разрушением мостов, частичным подтоплением жилой застройки.

Напомним, в ночь с 6 на 7 августа на юго-западной территории Приморского края прошли сильные и очень сильные дожди с количеством 50−250 мм. На реках Хасанского, Уссурийского, Надеждинского районов наблюдается интенсивный подъем уровня воды.

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