Примгидромет назвал самые паводкоопасные районы в ближайшие дни

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 августа, PrimaMedia.

Наиболее паводкоопасные места Приморья назвали синоптики Примгидромета. Так, вероятнее всего ситуация в связи с дождями усугубится в Хасанском, Уссурийском и Надеждинском районах края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу управления.

Как сказано в сообщении синоптиков, паводковая ситуация в связи с угрозой выпадения сильных дождей с количеством 50−100 мм могла усугубиться в ночь на 8 августа на западной территории края, включая бассейны рек Комиссаровка, Илистая, Мельгуновка, Спасовка. Здесь возможен подъем уровня рек на 0,7−1,5 метров с подтоплением пойм, участков автодорог, мостов.

Наиболее паводкоопасными в ближайшие несколько дней останутся Хасанский, Уссурийский, Надеждинский районы края с обширными затоплениями сельхозугодий, автодорог, разрушением мостов, частичным подтоплением жилой застройки.