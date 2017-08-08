Уникальные продукты питания создали в Приморье

Источник: ДЕЙТА

Ингредиентами необычных напитков стали биологически активные соединения из морских водорослей, ежей, лимонника и других даров природы Дальнего Востока. Они укрепят нервную систему человека, предотвратят образование тромбов, выведут металлы и радионуклиды из организма.

В частности разработана технология быстрорастворимого напитка с лимонником на основе пектина из морской травы филлоспадикса. По словам создателей новый продукт обладает специальными свойствами. Пектин связывает поливалентные металлы и радионуклиды, лимонник китайский используется как адаптоген и при регулярном употреблении укрепляет нервную систему, повышает стрессоустойчивость. Содержание пектина в одной порции достигает 50%, адаптогенов — 30% от суточной нормы потребления.

Помимо создания новых продуктов, молодые ученые модернизируют технологию традиционных продуктов — включают в их состав сырье, оказывающее благотворное действие на организм человека. К примеру, предложено использовать биологически активные вещества для обогащения кефира — экстракт морского ежа и пюре из свеклы. Эти составляющие придают напитку выраженные антиоксидантные свойства, предотвращает образование тромбов, участвуют в очистке красных кровяных клеток и органов человека, оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Отмечается, что приморские ученые разработали уже немало новых продуктов питания на основе морских гидробионтов, а именно — салаты, колбасные изделия и «наношоколад» с морской капустой, хлебобулочные и желейные изделия и напитки с экстрактами зеленых водорослей, паштет с кукумарией, соусы на основе морских добавок и другие.