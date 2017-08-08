Приморский предприниматель выращивал ядовитые арбузы
Предпринимателю грозит штраф до 40 тысяч рублей.
Предпринимателю грозит штраф до 40 тысяч рублей.
В Хасанском районе сотрудники Россельхознадзора Приморья выявили заражение плодородного слоя земли пестицидами: индивидуальному предпринимателю грозит до 40 тысяч рублей штрафа за порчу земель сельскохозяйственного назначения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Сотрудники ведомства провели в Хасанском районе внеплановую проверку ИП, занимающегося сельхозработами на арендуемом участке площадью две тысячи гектаров. На части участка площадью 5 гектаров выращивались арбузы. Специалисты взяли на участке образцы почвы и отправили в лабораторию. Испытания показали, что в почве содержался
После завершения лабораторных испытаний сотрудники ведомства составили на предпринимателя административный протокол по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, что влечёт наложение штрафа на ИП в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.