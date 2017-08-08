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03:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Движение транспорта в Хасанском районе постепенно восстанавливается

Движение из Владивостока в Хасанский район постепенно восстанавливается, сообщает ИА «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

Участок Раздольное — Хасан, хоть и проблемный, но транспорт ходит. За понедельник дорожники восстановили пострадавший от паводка мост в районе поселка Тихий. Открыто движение в Раздольном. Переливы отсутствуют, река Нежинка возвращается в русло.

При этом по-прежнему сохраняются проблемы с работой мобильных операторов и топливом. Как сообщает оперативный штаб депутата ЗСПК Константина Богданенко, отпускают не более 10 литров бензина в одни «руки».

Михаил Грач.

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