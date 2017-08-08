Движение транспорта в Хасанском районе постепенно восстанавливается
Движение из Владивостока в Хасанский район постепенно восстанавливается, сообщает ИА «Deita.ru».
Движение из Владивостока в Хасанский район постепенно восстанавливается, сообщает ИА «Deita.ru».
Участок Раздольное — Хасан, хоть и проблемный, но транспорт ходит. За понедельник дорожники восстановили пострадавший от паводка мост в районе поселка Тихий. Открыто движение в Раздольном. Переливы отсутствуют, река Нежинка возвращается в русло.
При этом
Михаил Грач.