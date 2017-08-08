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03:26 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке обсудили меню для ВЭФ

А также организацию «Рыбного рынка» в рамках фестиваля «Улица Дальнего Востока».

В администрации Владивостока состоялось очередное заседание рабочей группы по организации питания участников Восточного экономического форума-2017 под председательством и.о. главы Владивостока Константина Межонова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В заседании рабочей группы приняли участие представители фонда «Росконгресс» во Владивостоке, департамента лицензирования и торговли Приморского края, управления экономики и развития предпринимательства, управления планирования и организационной работы администрации Владивостока, НО «Дальневосточный фонд развития», ООО «Пасифик Медиа», ООО «Шафран 2009», а также специалисты Роспотребнадзора региона.

Были обсуждены итоги проведенных мероприятий по организации питания участников ВЭФ, а также вопросы организации «Рыбного рынка» в рамках фестиваля «Улица Дальнего Востока», организации «Рыбного ресторана» на площадке кампуса ДВФУ.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора края Полякова М. В. выступила с докладом о проведенных мероприятиях в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, на объектах, расположенных при гостиницах и на кампусе ДВФУ, а также рекомендованных для посещения участниками ВЭФ.

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