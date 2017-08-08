Во Владивостоке обсудили меню для ВЭФ

В администрации Владивостока состоялось очередное заседание рабочей группы по организации питания участников Восточного экономического форума-2017 под председательством и.о. главы Владивостока Константина Межонова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В заседании рабочей группы приняли участие представители фонда «Росконгресс» во Владивостоке, департамента лицензирования и торговли Приморского края, управления экономики и развития предпринимательства, управления планирования и организационной работы администрации Владивостока, НО «Дальневосточный фонд развития», ООО «Пасифик Медиа», ООО «Шафран 2009», а также специалисты Роспотребнадзора региона.

Были обсуждены итоги проведенных мероприятий по организации питания участников ВЭФ, а также вопросы организации «Рыбного рынка» в рамках фестиваля «Улица Дальнего Востока», организации «Рыбного ресторана» на площадке кампуса ДВФУ.