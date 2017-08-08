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03:37 (мск), источник: РИА Новости

Хакеры выложили в сеть сценарий будущей серии «Игры престолов»

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Хакеры, взломавшие ранее сеть кабельного канала HBO, опубликовали в интернете ссылку на внутренние документы канала, включая сценарий следующего эпизода «Игры престолов» и личную переписку одного из руководителей, сообщает издание Hollywood Reporter.

Источник: Reuters

Хакеры, стоящие за взломом канала, прислали изданию ссылку на документы в электронном сообщении. Некоторые файлы были помечены как «Конфиденциально» и «Сценарий Игры престолов 7». Взломщики также записали видеопослание для генерального директора HBO Ричарда Плефера, в котором они требуют деньги от канала, при этом сумма не указывается. В письме хакеры заявили, что на взлом HBO у них ушло шесть месяцев.

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Среди документов, ссылку на которые получило издание, также есть файлы с маркетинговыми расчетами и рекламными планами. Еще одна папка содержит информацию о кастингах «Игры престолов», а также подробное содержание эпизода, выход которого запланирован на 13 августа. Газета не располагает информацией, отправляли ли злоумышленники ссылку на файлы на фан-сайты сериала или в другие издания.

На прошлой неделе хакеры взломали внутреннюю сеть кабельного канала НВО и похитили сценарий эпизода популярного сериала «Игра престолов» с официальной датой выхода 6 августа и позже выложили его в сеть. По заявлениям злоумышленников, всего в их распоряжении оказались полтора терабайта данных от HBO. Канал подтвердил, что произошла атака, и сразу же начал расследование инцидента. Позднее стало известно, что взломавшие внутреннюю сеть телеканала хакеры похитили «тысячи внутренних документов компании».

Телесериал «Игра престолов» снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий «Эмми». Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.

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