Хакеры выложили в сеть сценарий будущей серии «Игры престолов»

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Хакеры, стоящие за взломом канала, прислали изданию ссылку на документы в электронном сообщении. Некоторые файлы были помечены как «Конфиденциально» и «Сценарий Игры престолов 7». Взломщики также записали видеопослание для генерального директора HBO Ричарда Плефера, в котором они требуют деньги от канала, при этом сумма не указывается. В письме хакеры заявили, что на взлом HBO у них ушло шесть месяцев.

Среди документов, ссылку на которые получило издание, также есть файлы с маркетинговыми расчетами и рекламными планами. Еще одна папка содержит информацию о кастингах «Игры престолов», а также подробное содержание эпизода, выход которого запланирован на 13 августа. Газета не располагает информацией, отправляли ли злоумышленники ссылку на файлы на фан-сайты сериала или в другие издания.

На прошлой неделе хакеры взломали внутреннюю сеть кабельного канала НВО и похитили сценарий эпизода популярного сериала «Игра престолов» с официальной датой выхода 6 августа и позже выложили его в сеть. По заявлениям злоумышленников, всего в их распоряжении оказались полтора терабайта данных от HBO. Канал подтвердил, что произошла атака, и сразу же начал расследование инцидента. Позднее стало известно, что взломавшие внутреннюю сеть телеканала хакеры похитили «тысячи внутренних документов компании».

Телесериал «Игра престолов» снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.