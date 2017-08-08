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03:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Более 7,5 тысяч дальневосточных гектаров поставили на кадастровый учет в Хабаровском крае

По состоянию на 4 августа в Хабаровском крае на кадастровый учет поставили 7576 дальневосточных гектаров. Также было зарегистрировано 6268 договоров безвозмездного срочного пользования, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления Росреестра по региону.

Ведомство напоминает, что получателям земли нужно в течение года определить, как именно они будут использовать свои участки.

«В срок не позднее одного года со дня заключения договора о безвозмездном пользовании земельным участком гражданину необходимо направить уполномоченному органу, с которым был заключен договор, уведомление о выбранном виде разрешенного использования земельного участка. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления подписывает такое уведомление и направляет его в управление Росреестра», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. В течение пяти рабочих дней специалисты управления вносят предоставленные сведения в государственный кадастр и в информационную систему. Такое уведомление — это дополнительное соглашение к заключенному договору. Оно не подлежит государственной регистрации и рассматривается как основание для внесения изменений о видах разрешенной деятельности в кадастр.

При этом управление может привлекать получателей гектара к административной ответственности за использование участка не по целевому назначению.

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