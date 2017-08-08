Более 7,5 тысяч дальневосточных гектаров поставили на кадастровый учет в Хабаровском крае

Ведомство напоминает, что получателям земли нужно в течение года определить, как именно они будут использовать свои участки.

«В срок не позднее одного года со дня заключения договора о безвозмездном пользовании земельным участком гражданину необходимо направить уполномоченному органу, с которым был заключен договор, уведомление о выбранном виде разрешенного использования земельного участка. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления подписывает такое уведомление и направляет его в управление Росреестра», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. В течение пяти рабочих дней специалисты управления вносят предоставленные сведения в государственный кадастр и в информационную систему. Такое уведомление — это дополнительное соглашение к заключенному договору. Оно не подлежит государственной регистрации и рассматривается как основание для внесения изменений о видах разрешенной деятельности в кадастр.