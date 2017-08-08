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03:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Новые экзотические рыбы прибыли в Приморский океанариум

Приморский океанариум принял новую партию гидробионтов, сообщает ИА «Deita.ru».

Это пресноводные тропические рыбы, выращенные в искусственных условиях во Вьетнаме. Чукучаны китайские (миксоципринусы), обыкновенные илистые прыгуны, полосатые брызгуны, настоящие гурами и равнополосые дискусы прибыли регулярным авиарейсом.

Перед отправкой их упаковали в наполненные водой и воздухом пакеты и поместили в изотермические ящики. Рыбы хорошо перенесли полет и сейчас проходят обязательный карантин в Научно-адаптационном корпусе. Позже они пополнят аквариумы экспозиции «Тропический дождевой лес».

Еще одна поставка гидробионтов таким же образом прибыла из Японии. Живые камни, а также различные беспозвоночные — морские звезды, ежи и брюхоногие моллюски — выловлены в дикой природе. После адаптации новоселов разместят в экспозициях «Тропические моря» и «Эволюция жизни в океане», сообщает пресс-служба Океанариума.

Михаил Грач.

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