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07:15 (мск), источник: Zakon.kz

Во многих регионах Казахстана синоптики обещают сильную жару

В ВКО местами ожидается ветер 17−22, порывы 30 м/с, в отдельных районах возможен град, шквал.

Источник: Zakon.kz

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь с прохождением фронтальных разделов на крайнем севере, западе и востоке республики ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер 17−22, порывы 30 м/с, в отдельных районах возможен град, шквал.

В Павлодарской области местами ожидается ветер 15−20, порывы 23−28 м/с.

В Южно-Казахстанской, днем в Кызылординской области местами усилится ветер 15−20, порывы 25 м/с с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер 15−20 м/с, днем в отдельных районах возможен град, шквал.

В Западно-Казахстанской, Костанайской областях днем местами усилится ветер 15−20 м/с, в Западно-Казахстанской области — местами возможен град.

В Жамбылской области местами усилится ветер 15−20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Атырауской, Мангистауской областях сохраняется очень сильная жара, в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара, в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара. В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, местами в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем 34°, ясно.

В Астане днем 24°, частично облачно.

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