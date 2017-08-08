Во многих регионах Казахстана синоптики обещают сильную жару
В ВКО местами ожидается ветер 17−22, порывы 30 м/с, в отдельных районах возможен град, шквал.
В ВКО местами ожидается ветер 17−22, порывы 30 м/с, в отдельных районах возможен град, шквал.
На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь с прохождением фронтальных разделов на крайнем севере, западе и востоке республики ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
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В Павлодарской области местами ожидается ветер 15−20, порывы 23−28 м/с.
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В Жамбылской области местами усилится ветер 15−20 м/с с пыльной бурей.
Днем в Атырауской, Мангистауской областях сохраняется очень сильная жара, в
В Алматы днем 34°, ясно.
В Астане днем 24°, частично облачно.