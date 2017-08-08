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04:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Затопленным селам Хасанского района Приморья нужны вода и теплые вещи

Фонд «Энергия участия» просит всех неравнодушных людей откликнуться и помочь местным жителям.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 августа, PrimaMedia.

Север Хасанского района серьезно пострадал из-за проливных дождей, накрывших Приморье в ночь на 7 августа. Затоплено село Филипповка, вода стоит на улицах и в домах в Барабаше, Занадворовке и Кравцовке. Несколько сотен человек оказались отрезаны от остального Приморья, без электричества и связи. Фонд «Энергия участия» начал прием питьевой воды и предметов первой необходимости для жителей затопленных населенных пунктов, сообщили ИА PrimaMedia представители фонда.

В результате удара стихии серьезно пострадали жители Хасанского района. Реки вышли из берегов, разрушены и подмыты мосты в Занадворовке, Приморском, Барабаше. Поселок Филипповка почти полностью затоплен — уровень воды в домах достигает 1,5 метров. Жители эвакуированы в пункты временного размещения и спасаются на возвышенностях.

Фонд местного сообщества «Энергия участия» просит всех неравнодушных людей откликнуться и помочь жителям затопленных поселков.

Один из самых пострадавших пунктов — село Занадворовка. По информации от местных жителей, из-за разлива реки на улицах до полуметра воды, вода стоит и домах — до полуметра. Добраться до некоторых районов поселка невозможно из-за размытых дорог.

«Связи нет, света нет. Смыло мост к домам на улице Гвардейская — 28 человек отрезаны полностью сейчас. Не можем к ним пробраться, а там и маленькие дети, и пенсионера, — говорит жительница Занадворовки и общественница Нина Быкова. — За кладбищем есть хутор — полдома смыло, но жителей расселили. Пока еще вода в водопроводе есть, но что с водокачкой — мы не знаем, дорога на нее затоплена. Так что боимся, что и воды скоро не будет».

Еще одно бедственное место на карте Хасанского района — село Филипповка. Там стремительный подъем воды начался в ночь на понедельник. В итоге село полностью затоплено, в ожидании помощи жители спасались на крышах домов.

«Сейчас для них развернут пункт временного размещения в госпитале в селе Барабаш. В него уже обратилось 62 взрослых и 30 детей. Само село осталось отрезанным — без электричества, мобильной связи и интернета, из-за этого родные не могут связаться с близкими, узнать, не пострадали ли они… Долго не могли прорваться в поселок — слишком высокий уровень воды. Детей смогли вывезти на пожарной машине. Очень не хватает лодок, теплых вещей, одеял», — говорит старшая медсестра, общественная помощница Лариса Перова.

«В поселках нарушено электроснабжение, нарушено дорожное сообщение, поэтому первостепенная потребность в чистой питьевой воде, хлебе, свечах и спичках. Нужны газовые плитки и баллоны для них — люди покидали дома в спешке, оставляя даже самое необходимое», — говорит представитель фонда «Энергия участия» Оксана Большакова.

Также необходимо: консервы, сухпайки, детское питание детям до 1 года, туалетные принадлежности, теплые вещи, обувь, одеяла, хлорные таблетки, активированный уголь.

Прием гуманитарной помощи начнется с 8 августа 2017 года с 12.00 часов по адресу Владивосток, ул. Красного Знамени 59, офис 515. Контактные телефоны: 89149715389, 89147316604.

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