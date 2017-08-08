Затопленным селам Хасанского района Приморья нужны вода и теплые вещи
Фонд «Энергия участия» просит всех неравнодушных людей откликнуться и помочь местным жителям.
Фонд «Энергия участия» просит всех неравнодушных людей откликнуться и помочь местным жителям.
Владивосток, 8 августа, PrimaMedia.
Север Хасанского района серьезно пострадал
В результате удара стихии серьезно пострадали жители Хасанского района. Реки вышли из берегов, разрушены и подмыты мосты в Занадворовке, Приморском, Барабаше. Поселок Филипповка почти полностью затоплен — уровень воды в домах достигает 1,5 метров. Жители эвакуированы в пункты временного размещения и спасаются на возвышенностях.
Фонд местного сообщества «Энергия участия» просит всех неравнодушных людей откликнуться и помочь жителям затопленных поселков.
Один из самых пострадавших пунктов — село Занадворовка. По информации от местных жителей,
«Связи нет, света нет. Смыло мост к домам на улице Гвардейская — 28 человек отрезаны полностью сейчас. Не можем к ним пробраться, а там и маленькие дети, и пенсионера, — говорит жительница Занадворовки и общественница Нина Быкова. — За кладбищем есть хутор — полдома смыло, но жителей расселили. Пока еще вода в водопроводе есть, но что с водокачкой — мы не знаем, дорога на нее затоплена. Так что боимся, что и воды скоро не будет».
Еще одно бедственное место на карте Хасанского района — село Филипповка. Там стремительный подъем воды начался в ночь на понедельник. В итоге село полностью затоплено, в ожидании помощи жители спасались на крышах домов.
«Сейчас для них развернут пункт временного размещения в госпитале в селе Барабаш. В него уже обратилось 62 взрослых и 30 детей. Само село осталось отрезанным — без электричества, мобильной связи и интернета,
«В поселках нарушено электроснабжение, нарушено дорожное сообщение, поэтому первостепенная потребность в чистой питьевой воде, хлебе, свечах и спичках. Нужны газовые плитки и баллоны для них — люди покидали дома в спешке, оставляя даже самое необходимое», — говорит представитель фонда «Энергия участия» Оксана Большакова.
Также необходимо: консервы, сухпайки, детское питание детям до 1 года, туалетные принадлежности, теплые вещи, обувь, одеяла, хлорные таблетки, активированный уголь.
Прием гуманитарной помощи начнется с 8 августа 2017 года с 12.00 часов по адресу Владивосток, ул. Красного Знамени 59, офис 515. Контактные телефоны: 89149715389, 89147316604.