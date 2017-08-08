Жители улицы Сухарной месяц живут без горячей воды

Не вернули до сих пор. Как сообщают в мэрии — теперь у руководства котельной финансовые проблемы — долги за газ. Теплоисточник ведомственный. К нему подключены и жилые дома, и социальные объекты — детский сад, роддом. Только в следующем году их планируют передать на баланс ТЭЦ-5, чтобы исключить подобные ситуации. Горячую воду горожанам вернут быстрее. По данным мэрии, рассчитаться с поставщиками газа- владельцы котельной должны уже в ближайшее время.