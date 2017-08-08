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08:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жители улицы Сухарной месяц живут без горячей воды

Почти месяц без горячей воды сотни жителей домов на улице Сухарной в Новосибирске. Ее отключили еще в начале июля, из-за технических неполадок на котельной.

Источник: Вести - Новосибирск

Не вернули до сих пор. Как сообщают в мэрии — теперь у руководства котельной финансовые проблемы — долги за газ. Теплоисточник ведомственный. К нему подключены и жилые дома, и социальные объекты — детский сад, роддом. Только в следующем году их планируют передать на баланс ТЭЦ-5, чтобы исключить подобные ситуации. Горячую воду горожанам вернут быстрее. По данным мэрии, рассчитаться с поставщиками газа- владельцы котельной должны уже в ближайшее время.

Андрей Колмаков, Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска: «Мы написали обращение в прокуратуру, и предостережение котельной новосибирского мясокомбината. Сезон отопительный 17−18 для этой котельной крайний и мы планово готовимся к переключению этой зоны на теплоснабжение централизованное».

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