Жители улицы Сухарной месяц живут без горячей воды
Почти месяц без горячей воды сотни жителей домов на улице Сухарной в Новосибирске. Ее отключили еще в начале июля,
Почти месяц без горячей воды сотни жителей домов на улице Сухарной в Новосибирске. Ее отключили еще в начале июля,
Не вернули до сих пор. Как сообщают в мэрии — теперь у руководства котельной финансовые проблемы — долги за газ. Теплоисточник ведомственный. К нему подключены и жилые дома, и социальные объекты — детский сад, роддом. Только в следующем году их планируют передать на баланс ТЭЦ-5, чтобы исключить подобные ситуации. Горячую воду горожанам вернут быстрее. По данным мэрии, рассчитаться с поставщиками газа- владельцы котельной должны уже в ближайшее время.
Андрей Колмаков, Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска: «Мы написали обращение в прокуратуру, и предостережение котельной новосибирского мясокомбината. Сезон отопительный 17−18 для этой котельной крайний и мы планово готовимся к переключению этой зоны на теплоснабжение централизованное».