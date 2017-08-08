108 домов в Челябинске остались без горячей воды до 22 августа
Седьмой этап опрессовки затронет только Тракторозаводский район.
Седьмой этап опрессовки затронет только Тракторозаводский район.
Жители 108 домов в Тракторозаводском районе Челябинска с 8 августа остались без горячей воды, сообщают в
Помимо жилых домов. Седьмой этап опрессовки затронет восемь детских садах, семь учебных заведений и четыре лечебных учреждения. Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
Проверка теплосетей продлится до 22 августа. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.