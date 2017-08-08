Флешмоб в центре Владивостока закончился руганью и угрозами

Этим утром компания молодых людей решила устроить перформанс в одном из продуктовых магазинов Владивостока. Весёлая (хоть и бессмысленная) затея не на шутку разозлила местных продавцов и охранников, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня продуктовый магазин «Престиж» в центре Владивостока, на Светланской, стал местом проведения своеобразного флешмоба. С утра пораньше туда нагрянула компания молодых людей, которые решили закупиться продуктами. Всё бы ничего, но передвигаться они решили исключительно на четвереньках. О своеобразном представлении в редакцию сообщили очевидцы. По словам горожан, молодые люди попросту веселились — чего нельзя сказать о работниках магазина. «На них накричали, грозились вызвать полицию… По-моему, даже вызвали. Настоящий переполох произошёл», — рассказал покупатель Сергей.

Корреспонденту «Восток-Медиа» удалось застать озорную компанию возле магазина. Десяток молодых парней и девушек мирно завтракали на улице. Они объяснили свои действия желанием повеселиться. «В чём смысл? Да ни в чём, просто захотели перекусить. Заодно решили поднять себе и окружающим настроение. Работники магазина остались недовольны, а вот другие покупатели отнеслись с одобрением», — рассказала одна из участниц акции.

«Меня просто послали на три буквы. Назвали нас бездельниками, хотя мы, вообще-то, все работаем. Угрожали даже полицию натравить. К нам действительно подошёл один из сотрудников МВД, посмеялся и ушёл. Реакция странная. Никаких законов мы не нарушали, никому не мешали», — посетовал другой участник флешмоба, Сергей.

Как оказалось, продавцы расценили выходку молодых людей как «По-моему, это неуважение к продавцам. Вот он подошёл к кассе на карачках, смеётся что-то себе. Ну вот как это понимать? Магазин — это приличное место! Хотите ползать на коленках — ну выйдите на улицу, вон набережная рядом. Вам никто слова не скажет», — высказала своё мнение продавщица «Престижа» Татьяна. К слову, информацию о вызове полиции она опровергла.

Кроме того, весёлая компания серьёзно подпортила настроение охраннику магазина. «Это недостойное поведение. Когда они вот так ведут себя, то позорят свой народ. Я им сразу сказал, чтобы они вели себя нормально», — поделился он с корреспондентом агентства.