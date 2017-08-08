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04:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ушла из жизни экс-спикер Законодательного собрания Людмила Берлина

Экс-спикер Законодательного собрания Иркутской области Людмила Берлина ушла из жизни 8 августа 2017 года.

Об этом «Байкал Инфо» сообщил источник в ЗС. По неофициальным данным, Людмила Михайловна была тяжело больна. Ей было 62 года.

Людмила Михайловна Берлина родилась 27 марта 1955 года в поселке Усть-Ордынский. В 1977 г. после окончания юридического факультета Иркутского государственного университета начала свою профессиональную деятельность в пос. Усть-Ордынский, где прошла путь от стажера до заместителя окружного прокурора. Затем была переведена в Иркутскую областную прокуратуру, работала в должности заместителя начальника следственного управления, начальника организационно-методического отдела.

В январе 1993 г. была приглашена в администрацию г. Иркутска, где до 1997 г. работала заместителем мэра — руководителем аппарата администрации Иркутска.

В сентябре 1997 г. возглавила аппарат губернатора Иркутской области. С января 2002 г. по сентябрь 2003 г. работала руководителем юридической службы Байкальского банка Сбербанка России. Затем продолжила свою трудовую деятельность в администрации Иркутской области в качестве заместителя главы администрации по социальной политике.

В октябре 2004 г. Людмила Берлина была избрана депутатом Законодательного собрания Иркутской области 4-го созыва, заместителем председателя ЗС и председателем комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. В октябре 2008 г. избрана депутатом Законодательного Собрания Иркутской области первого созыва по единому избирательному округу в составе областного списка кандидатов, выдвинутого ИРО Всероссийской политической партии «Единая Россия».

26 октября 2008 г. на первой сессии Законодательного собрания объединённого региона депутаты избрали Л. М. Берлину председателем ЗС. В отставку она ушла в апреле 2015 года.

Людмила Михайловна Берлина имела почётные звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Почётный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», «Почётный гражданин Иркутской области». За заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетной грамотой Генерального прокурора СССР.

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