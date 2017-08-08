Красноярские эксперты проверили качество сорочек для школьников

Эксперты усомнились в качестве сорочек и блузок для школьников, которые продаются в Красноярске. Проверку проводили специалисты Красноярского центра стандартизации.

В ходе мониторинга исследовалось семь образцов одежды: четыре образца сорочек верхних для мальчиков (торговых марок IMPERATOR (Россия), BROSTEM, Chessford (Бангладеш), MIXERS (КНР)) и три образца блузок для девочек (Chessford (Бангладеш), «Смена» (Россия), «Ладно» (Россия)). У них разный состав и стоимость — от 500 до 1300 рублей.

На первом этапе эксперты оценивали образцы по внешнему виду и качеству изготовления. Затем сорочки и блузки исследовались в испытательном центре: проверялась устойчивость окраски к стирке, к поту, к сухому трению; гигроскопичность, содержание свободного формальдегида и др.

«Каждая модель визуально исследовалась очень досконально — проверяли качество строчек, швов, обработку застежек, симметричность расположения деталей, уровень обработки и отделки изделий. В некоторых образцах эксперты выявили отклонения по контролируемым показателям. Однако, есть и образцы, качество которых устроило специалистов», — рассказали в ЦСМ.

Как показали результаты испытаний, ряд образцов сорочек и блузок не являются безопасными для потребителя. В трех образцах было установлено отклонение от действующих требований к безопасности по гигроскопичности и воздухопроницаемости.

Также выявлены недостатки в качестве пошива вещей и несоответствие состава материала заявленному.

Из семи образцов только в образце торговой марки «Ладно» фактический состав материала соответствует заявленному.

«Неверно указанный состав сырья на маркировке вводит потребителя в заблуждение и не позволяет сделать правильный выбор, что может спровоцировать риск возникновения кожных заболеваний, аллергических реакций», — сообщают в пресс-службе ЦСМ.