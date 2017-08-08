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05:08 (мск), источник: Губерния онлайн

«СКА-Хабаровск»: Вчерашний ливень никак не помешает игре с «Анжи»

Вода ушла с поля по ливневкам.

Вчерашний ливень не отразился на состоянии хабаровского стадиона имени Ленина. В пресс-центре футбольного клуба «СКА-Хабаровск» корреспонденту портала «Губерния» сообщили, что сейчас газонное покрытие готовят к вечернему матчу. Сегодня игра с «Анжи» состоится по расписанию — начало в 18:00.

Вечером 7 августа на странице махачкалинского футбольного клуба «Анжи» в Twittеr появилась фотография затопленного стадиона имени Ленина. В комментариях болельщики предложили сыграть здесь в водное поло или устроить соревнования по гребле, а также посоветовали дагестанским футболистам далеко не заплывать.

Пресс-атташе клуба «СКА-Хабаровск» Юрий Собещук рассказал корреспонденту портала, что игре с «Анжи» ничто не помешает.

«Сегодня утром наши специалисты проинспектировали состояние поля и заключили, что оно готово к игре. Сейчас траву “причесывают” к сегодняшнему матчу. Подчеркну, газонное покрытие сухое. Вода за ночь ушла по ливневкам», — сказал Юрий Собещук.

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