«СКА-Хабаровск»: Вчерашний ливень никак не помешает игре с «Анжи»
Вода ушла с поля по ливневкам.
Вода ушла с поля по ливневкам.
Вчерашний ливень не отразился на состоянии хабаровского стадиона имени Ленина. В
Вечером 7 августа на странице махачкалинского футбольного клуба «Анжи» в Twittеr появилась фотография затопленного стадиона имени Ленина. В комментариях болельщики предложили сыграть здесь в водное поло или устроить соревнования по гребле, а также посоветовали дагестанским футболистам далеко не заплывать.
«Сегодня утром наши специалисты проинспектировали состояние поля и заключили, что оно готово к игре. Сейчас траву “причесывают” к сегодняшнему матчу. Подчеркну, газонное покрытие сухое. Вода за ночь ушла по ливневкам», — сказал Юрий Собещук.