«СКА-Хабаровск»: Вчерашний ливень никак не помешает игре с «Анжи»

Вчерашний ливень не отразился на состоянии хабаровского стадиона имени Ленина. В пресс-центре футбольного клуба «СКА-Хабаровск» корреспонденту портала «Губерния» сообщили, что сейчас газонное покрытие готовят к вечернему матчу. Сегодня игра с «Анжи» состоится по расписанию — начало в 18:00.

Вечером 7 августа на странице махачкалинского футбольного клуба «Анжи» в Twittеr появилась фотография затопленного стадиона имени Ленина. В комментариях болельщики предложили сыграть здесь в водное поло или устроить соревнования по гребле, а также посоветовали дагестанским футболистам далеко не заплывать.

Пресс-атташе клуба «СКА-Хабаровск» Юрий Собещук рассказал корреспонденту портала, что игре с «Анжи» ничто не помешает.