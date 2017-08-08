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05:11 (мск), источник: Вести - Красноярск

16-летний красноярец установил рекорд края в супермарафоне

В 16 лет он станет обладателем рекорда Красноярского края. Самого молодого ультра-марафонца России представят к награде уже через несколько дней. Ему удалось преодолеть бегом 115 километров.

Тяжёлой медалью семья Шолмовых называет эту награду. 16-летний Василий получил её в Саяногорске, пробежав 115 километров за 24 часа. Тяжёлой она оказалась и для отца, который преодолел вместе с сыном часть пути. Василий — сверхмарафонец. В этом виде спорта дистанции значительно превышают стандартные 42 километра. И красноярский школьник является одним из самых молодых сверхмарафонцев не только России, но и мира.

«С одной стороны это немножко напрягает, с другой, наоборот, мотивирует. До забега они скептически относятся, говорят: не рано ли? А после забега хвалят, жмут руку, это приятно», — рассказал супермарафонец Василий Шолмов.

Достижения планируют занести в Книгу рекордов Красноярского края. При этом, признаётся отец Василия, сыну однажды поставили четвёрку по физкультуре. Шолмов-старший сам тренирует мальчика: плавание, бег, футбол — главное, чтобы ребёнку нравилось. В Красноярске сверхмарафон почти не развит, ездить приходится в другие регионы. Да и там для сына просто нет возрастной категории — слишком молодой.

«Мы надеемся, что, попав на чемпионат России, а мы сейчас готовимся на него, возможно, кто-то заметит. В Красноярске нет ни тренеров, которые готовили бы на такие дистанции, ни клубов», — сожалеет отец супермарафонца Василий Шолмов.

С наступлением осени Василий сменит кроссовки на шапочку для плавания. Зимний бег ему не нравится, холода пережидает в бассейне. Профессиональным бегуном себя не называет. В отличие от них, у него всего одна пара кроссовок.

Квалификацию на чемпионат России Василий уже прошёл. Теперь остаётся дождаться малого — совершеннолетия: до достижения отметки 18 лет чудо-юноше остаётся полтора года.


Владимир БОГОМОЛОВ

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