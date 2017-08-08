Кино для всех. Как создать кинофестиваль «на коленке»?

Первый фестиваль любительского кино «Молибденовый лопух» в Гурьевске прошёл 15 августа 2001 г. Подготовили его сами горожане за месяц, полушутя, чтобы не дать юным гурьянам заскучать на летних каникулах. Сегодня создатели и организаторы «лопуха», семья Васильевых, в 17-й раз готовятся к проведению кинофестиваля.

«Случайная» идея.

Ольга Васильева всегда была в центре культурной жизни Гурьевска. До 2001 г. на общественных началах она участвовала в организации городских игр КВН. Они всегда собирали полные залы зрителей, да и недостатка в самих участниках, весёлых и находчивых, тоже не было. Как вспоминают Васильевы, молодёжь с радостью объединялась в команды, придумывала шутки и участвовала в играх.

В 2001 г. Ольгу пригласили на работу сразу три организации. Управление молодёжной политики предлагало ставку специалиста и обещало, что Васильева будет продолжать заниматься КВН, но уже официально. Местное ТВ приглашало на должность редактора, а дом культуры − заведующей отделом массовой работы. Как признаётся Ольга, ей всегда была важна полная свобода творчества. И эту свободу обещала прошлый директор ДК Дарья Малахова. Ольга согласилась и не пожалела.

И вот прошёл очередной финал игр клуба весёлых и находчивых, вслед за ним − праздник ко Дню города и местная культура, можно сказать, пошла в отпуск. Никаких мероприятий не планировали до начала учебного года, а ведь впереди целый август! «Мы сидели в моём кабинете, как всегда шутили, и мне пришла в голову идея: “А давайте проведём кинофестиваль!” Я же тогда уже интересовалась кино и к тому времени сняла фильм. Вдруг ещё кто-то тоже имеет свой домашний “мини-киноархив”!» — вспоминает Ольга. Идея всем понравилась, заведующая отделом культуры дала добро, и гурьяне начали подготовку. В это время директор дома культуры была в отпуске, поэтому её ждал настоящий сюрприз.

Как «воровали» камеру.

Действительно, таких кинолюбителей в маленьком городе нашлось достаточно, чтобы подготовить настоящий фестиваль. Кто-то принёс уже готовые фильмы, а кто-то захотел снять своё кино. И Васильевы в этом помогали. Город превратился в большую киностудию: молодёжь писала сценарии, ходила по городу с камерой. Собственной аппаратуры тогда ни у кого не было (слишком дорогое удовольствие!), поэтому приходилось хитростью «выманивать» рабочую камеру. Так как её берегли и использовали только для съёмки городских мероприятий, просто так технику не дали бы!

«В пятницу мы устраивали мероприятие, которое нужно было обязательно заснять. На целый день брали камеру, а так как в субботу и воскресенье администрация не работает, вернуть её нужно было в понедельник до 9.00. У нас было целых два дня, чтобы снимать свои фильмы!» — вспоминает Васильева. Затем — монтаж на стареньком телевизоре, с двумя, взятыми напрокат, видеомагнитофонами.

Фильмы сняты, теперь их нужно как-то показать! И обязательно — на большом экране, ведь всё должно быть по-настоящему. Выпросили в доме культуры видеопроектор — по своим размерам он был больше похож на шкаф, странного бледно-зелёного цвета. Поставили его посередине зала, включили… Картинка оказалась слишком маленькой. Решили, что нужно поднять наверх. Из досок сколотили площадку, надёжно привязали её скотчем и стали поднимать на неё проектор. Мальчишки стояли на ручках кресел на цыпочках! Переживали страшно: если техника рухнет, то ни им, ни их руководителю несдобровать. И в момент, когда парни громоздили проектор на высоту 2−3 м, в кабинет входит вернувшаяся из отпуска директор ДК.

Малахова сразу позвала Ольгу Васильеву в свой кабинет. «Всё, фестиваля не будет», — подумала Ольга. Притихли и дети. Но реакция была неожиданная. Директор еле сдерживала смех и просто спросила:

— Вы чего там делаете?

— Мы фестиваль любительского кино проводить будем, через несколько дней.

— А получится?

— Получится!

— Тогда — флаг в руки!

«Хрупкий» телевизор.

Как бы ни поставили проектор, на какую высоту ни подняли — картинка всё равно была слишком маленькой. Смотреть фильмы было сущим кошмаром, а заменить простым телевизором — разве это будет фестиваль? «Дарья позвонила в кинотеатр. У них тогда был большой телевизор, его использовали только для игр на приставках. Как его берегли! Дали нам только после того, как разрешила тогдашняя заведующая отделом культуры. Спасибо ей за это!» — рассказывает Васильева.

Из кинотеатра телевизор выносили пятеро парней, осторожно, еле дыша. В машине везли завёрнутым в два одеяла, держа на коленках. И вот, наконец, привезли в ДК. Казалось бы, всё готово. Но фестивалю предшествовал закрытый просмотр фильмов. В состав жюри входили, в частности, работники администрации. Тогда же фестиваль чуть было не сорвался. Строгое жюри требовало отменить показ фильма «Ангел» за «особую жестокость». Дело в том, что в фильме подростки забивают до смерти другого подростка. Фильм пропускать не хотели, но Васильева и дети встали за него горой. Сошлись на том, чтобы показать его всё же на фестивале, а затем всем вместе обсудить. После фестиваля жюри изменило своё отношение к фильму. Даже поблагодарило детей за то, что они смело говорят о том, что их волнует.

Такая система оценки фильмов приглашённым жюри существовала только первые три года. Как отмечают лопуховцы, приглашённые приходили неохотно, фильмы смотрели выборочно и не до конца, потому и оценивали непонятно как. Поэтому с 2004 г. жюри − это сами зрители. Но не из числа организаторов и тех, чьи фильмы участвуют в конкурсе. В последний день показа зрители заполняют протоколы, а затем кинодирекция подсчитывает все «за» в каждой номинации.

Кризис «лопуха».

Как отмечает Ольга Васильева, к 2004 г. бум вокруг «Лопуха» начал утихать, зрителей стало меньше: ребята, с которыми Васильева начинала делать фестиваль, уже закончили школу и были в постоянных разъездах при поступлении в вузы. Женщина была расстроена и даже думала, что больше «Лопуха» не будет. Но, к счастью, близкие уговорили не бросать начатое. Как оказалось — не прогадали. На фестиваль до сих пор присылают фильмы не только из Кузбасса, но и из других регионов нашей страны. Сюда с удовольствием приходят гурьяне и приезжают гости из других городов.

Но, как оказалось, 2004 г. был не самым сложным. До 2013 г. финансово в организации фестиваля помогало местное управление молодёжной политики. В 2013 г. денег не оказалось. А ведь нужно заплатить за аренду зала в кинотеатре, распечатать грамоты победителям. Помогли спонсоры — семья Кагамлык. Благодаря их поддержке за аренду зала заплатили и фестиваль провели! Теперь, начиная с 2014 г., Васильевы сами копят деньги на «Молибденовый лопух»: платят за аренду зала, печатают рекламные баннеры и дипломы для победителей. Для зрителей, как и было всегда, вход остаётся бесплатным. Среди них, кстати, есть те, кто ещё ни разу не пропустил фестиваль!

Лопух везде лопух!

Первые пять лет после фестиваля гурьяне проводили в городском Дворце культуры большой гала-концерт «Vivat!» На нём подводили итоги фестиваля, вручали награды и праздновали. Но с 2006 г. ДК отказал в сотрудничестве. А лопуховцы не отчаялись и праздник устраивали прямо в зрительном зале кинотеатра. Нашли даже свои плюсы: можно показывать нарезки из фильмов-победителей и сборников «кинорасколов» на съёмочных площадках.