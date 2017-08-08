Хобби или нужда? Зачем люди продают овощи со своего огорода

Самодельный продуктовый рынок раскинулся вблизи перекрёстка улицы Волгоградской и проспекта Ленина практически у самого входа в универсам «Кора». На тридцать метров в длину тротуар по обеим сторонам уставлен столами, табуретами или просто устелен покрывалами, на которых лежат зелень, чеснок, томаты, где-то стоят ведёрки с ягодой и грибами, цветы.

Торгуют тут, в основном, пенсионеры, хоть местами и мелькают молодые мужчины и даже дети. Покупателей немного, но и пустующим это место назвать нельзя.

У Валентины Ильиничны на «самопальном» прилавке расположилось несколько связок огурцов, красные помидоры, зелень и пара литровых банок с малиной. Чтобы разговорить бабушку, нужно сделать покупку, задобрить. Женщина рассказывает, что пенсионеры приходят сюда торговать всего два раза в неделю по пять-шесть часов в день. Остальное же время они проводят на даче. И хоть товар у всех практически один и тот же, каких-то ожесточенных боев за покупателя тут нет.

В килограммах не считали.

И действительно, оглядев другие стойки, убеждаешься, что большинство цен одинаковы, а характерная для рынка какофония отсутствует: людей почти никто не зазывает, а соседние прилавки не пытаются переманить друг у друга покупателя.

— Мы же сюда не только продавать приходим, но и просто пообщаться, — добавляет к сведениям от Валентины Ильиничны старушка, стоящая рядом. Одновременно с этим она передает молодой девушке пучок огурцов за 30 рублей. В отличие от магазинов или обустроенных рынков, тут все измеряется в пучках и ведёрках.

— А если перевести в килограмм, сколько у вас всё это будет стоить? — указываю пальцем на её прилавок.

— Да кто ж знает, я не считала, но в любом случае это ж своё, оно вкуснее магазинного — уходит от ответа пенсионерка.

Но после нескольких дополнительных вопросов и несложных подсчётов оказалось, что цена на «вкусное» здесь дороже привычной в два, а порой и в три раза. Например, помидоры стоят около 250-ти рублей за килограмм, что на 150 рублей дороже их средней стоимости; огурцы — 100 рублей, хотя в магазине или продуктовой палатке их можно купить за 40−50 рублей. Казалось бы, торговать со своего огорода довольно прибыльно, но после резонного вопроса: много ли денег удаётся заработать, все ближайшие торговцы хором издают саркастические возгласы, а вдали даже начинают причитать о политике и разваленном сельском хозяйстве.

— Какая тут прибыль, обычный бартер: продал помидоры — пошёл купил колбасы, вот и вся прибыль, — объяснила Валентина Ильинична. — Хорошо, если удаётся больше 500 рублей за день выручить, но сегодня, например, пока только на 67 рублей продала, а деваться-то некуда, у нас пенсии 10000 — 13000 рублей, на них толком не проживёшь, поэтому и приходится работать на огороде, а излишки продавать.

Коммерческая жилка.

Валентину поддержали и другие слышащие разговор бабушки:

— Это тяжёлый труд, но хорошо, что нам дети помогают на огороде работать, а так мы тут и в дождь, и в жару сидим, ведь деваться-то некуда.

Ещё через несколько минут жилка коммерции берёт у бабушек верх над желанием жаловаться на жизнь. Они просят отойти и не загораживать товар.