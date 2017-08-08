Во Владивостоке Русский мост наполовину перекроют в честь праздника

В субботу, 12 августа, Владивосток отметит 5-летие со дня постройки Русского моста. Одна полоса движения транспортной постройки будет перекрыта на полтора часа — работники эксплуатационного центра моста пройдут с торжественным митингом и запуском воздушных шаров, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Ограничение парковки и движения автомобилей планируется на участках дорог по улице Бархатной (от 3 до 16-го дома) и со стороны Катерной — по направлению к мостовому переходу. Оба маршрута будут ограничены для машин с 14:30 до 16:00.

Стоит отметить, что Русский мост ранее был официально утверждён на двухтысячной денежной купюре. Совет директоров Банка России принял такое решение по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года. Кроме того, «Восток-Медиа» ранее писало, что 2 года назад мост на одноимённый остров вошёл в топ-10 достопримечательностей России — по версии туристического сервиса Trip Advisor. Примечательно, что в день открытия моста — 3 августа 2012 года — его освятили представители Владивостокской епархии.