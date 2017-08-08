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06:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дальневосточный леопард забрался на Орлиную сопку во Владивостоке

Огромное граффити редкого животного украсило подпорную стену на видовой площадке (ФОТО).

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Владивосток, 8 августа, PrimaMedia.

Известный в мире южноафриканский художник Sonny в рамках международного арт-проекта «До костей» украсил подпорную стену видовой площадке в центре Владивостока большим граффити дальневосточного леопарда. Стрит-артист работал над рисунком с 1 по 10 августа, сообщает ИА PrimaMedia.

Проект поддержали экологические организации АНО «Дальневосточные леопарды» и Международный фонд защиты животных, а также Дальневосточный федеральный университет.

Проект Sonny начался в июне 2017 года. В крупных городах мира уже появились изображения животных, находящихся под защитой IFAW: лев и тигр недалеко от Уолл-стрит в Нью-Йорке (США), медведь в Торонто (Канада). Помимо дальневосточного леопарда в рамках проекта появятся граффити с гориллой в Лондоне (Великобритания) и слоном в Дели (Индия). Акция завершится летом 2018 года проведением выставки в Лондоне. Владивосток стал единственным городом в России, который станет участником проекта.

Во Владивостоке акция «До костей» приурочена к фестивалю V-ROX, организатором которого выступает группа «Мумий Тролль» и ее основатель Илья Лагутенко. Музыкант является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) в России и активным защитником амурского тигра и дальневосточного леопарда.

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