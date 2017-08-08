Дальневосточный леопард забрался на Орлиную сопку во Владивостоке
Огромное граффити редкого животного украсило подпорную стену на видовой площадке (ФОТО).
Огромное граффити редкого животного украсило подпорную стену на видовой площадке (ФОТО).
Владивосток, 8 августа, PrimaMedia.
Известный в мире южноафриканский художник Sonny в рамках международного
Проект поддержали экологические организации АНО «Дальневосточные леопарды» и Международный фонд защиты животных, а также Дальневосточный федеральный университет.
Проект Sonny начался в июне 2017 года. В крупных городах мира уже появились изображения животных, находящихся под защитой IFAW: лев и тигр недалеко от
Во Владивостоке акция «До костей» приурочена к фестивалю