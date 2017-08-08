Дальневосточный леопард забрался на Орлиную сопку во Владивостоке

Проект Sonny начался в июне 2017 года. В крупных городах мира уже появились изображения животных, находящихся под защитой IFAW: лев и тигр недалеко от Уолл-стрит в Нью-Йорке (США), медведь в Торонто (Канада). Помимо дальневосточного леопарда в рамках проекта появятся граффити с гориллой в Лондоне (Великобритания) и слоном в Дели (Индия). Акция завершится летом 2018 года проведением выставки в Лондоне. Владивосток стал единственным городом в России, который станет участником проекта.