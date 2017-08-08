Неравнодушные красноярцы «вырастили» «дерево желаний»

Дети из детдомов Красноярска, Сосновоборска и Лесосибирска, участвующие в акции, пишут свои желания на «волшебных бабочках», которые затем «поселяются» на «Дереве», установленном в ТРЦ «Июнь» (ул. Партизана Железняка, 23). Любой красноярец может взять «бабочку» и исполнить желание ребенка.

Как рассказали организаторы акции, в ней участвуют 147 детей: на сегодняшний день неравнодушные красноярцы взяли с «Дерева» 100 открыток с желаниями детей, из которых 50 уже исполнено — приобретены необходимые детям подарки.

Чтобы принять участие в акции, нужно выбрать понравившуюся открытку-«бабочку», купить подарок, о котором мечтает ее автор, и передать презент вместе с открыткой на стойку информации ТРЦ «Июнь» на 1-м этаже.