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06:16 (мск), источник: Newslab.ru

Неравнодушные красноярцы «вырастили» «дерево желаний»

В Красноярске подвели промежуточные итоги благотворительной акции «Дерево желаний», которая стартовала 1 июля и продлится до 31 августа этого года.

Дети из детдомов Красноярска, Сосновоборска и Лесосибирска, участвующие в акции, пишут свои желания на «волшебных бабочках», которые затем «поселяются» на «Дереве», установленном в ТРЦ «Июнь» (ул. Партизана Железняка, 23). Любой красноярец может взять «бабочку» и исполнить желание ребенка.

Как рассказали организаторы акции, в ней участвуют 147 детей: на сегодняшний день неравнодушные красноярцы взяли с «Дерева» 100 открыток с желаниями детей, из которых 50 уже исполнено — приобретены необходимые детям подарки.

Чтобы принять участие в акции, нужно выбрать понравившуюся открытку-«бабочку», купить подарок, о котором мечтает ее автор, и передать презент вместе с открыткой на стойку информации ТРЦ «Июнь» на 1-м этаже.

Акция «Дерево желаний» продлится до 31 августа. Торжественное вручение подарков состоится 9 сентября на большом детском празднике в ТРЦ «Июнь».

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