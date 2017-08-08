Красноярский Солнечный на десять дней остался без горячей воды

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В красноярском микрорайоне Солнечный на прочность и плотность тестируют муниципальные системы теплоснабжения, сообщили в пресс-службе «КрасКома».

В связи с этим с 8.00 7 августа в Солнечном было приостановлено горячее водоснабжение. Подача воды возобновится 17 августа в 20.00.

О предстоящих гидравлических испытаниях заблаговременно были оповещены жилищные компании и обслуживающие организации. Они обязаны защитить индивидуальные тепловые пункты и элеваторные узлы, перекрыв вводную арматуру в жилых домах, детсадах, школах, больницах и других зданиях соцкультбыта микрорайона до окончания обследования магистральных трубопроводов, подчеркнули в компании.

Соблюдать это требование Правил подготовки и проведения отопительного периода необходимо в связи с тем, что опрессовка тепловых сетей выполняется давлением выше рабочего не менее чем на 25%. Чтобы внутридомовые системы подачи тепла и горячей воды, не рассчитанные на такие параметры теплоносителя, оставались исправными во время проведения диагностики теплотрасс, они должны быть изолированы от уличных сетей.

«Несмотря на неудобства, которыми могут сопровождаться гидравлические испытания тепловых сетей, у этого способа диагностики труб есть неоспоримые преимущества, — отмечает генеральный директор компании “КрасКом” Олег Гончеров. — На сегодняшний день этот метод контроля дает стопроцентную гарантию того, что мы выявим слабый участок теплотрассы на любой глубине и заменим его летом, а не узнаем о дефекте зимой, когда отключение тепла станет не просто некомфортным для жителей, но и может повлечь серьезные нарушения в работе всей городской системы теплоснабжения».

Температура воды, подаваемой в трубопроводы для опрессовки, безопасна и не превышает 35−40 градусов Цельсия. Информацию о выходе воды на рельеф жители Солнечного могут передавать диспетчеру по телефону: (391) 252−44−10 или 005. Для оперативного контроля за состоянием тепловых сетей и устранения обнаруженных повреждений будет задействован весь ремонтный персонал предприятия.