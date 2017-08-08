Сергей Зверев просит восстановить православный храм в Прибайкалье
Шоумен призвал общественность обратить внимание на святилище.
Шоумен призвал общественность обратить внимание на святилище.
Уроженец Иркутской области, певец и стилист Сергей Зверев просит восстановить православный храм в честь Святого Профия в селе Гужиры в Прибайкалье. Шоумен уже долгое время мечтает о том, чтобы общественность обратила внимание на это святилище. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на аккаунт певца в социальной сети Instagram.
«Надо этот храм восстановить. Уже сколько времени, я хочу чтобы общественность обратила внимание на эту церковь. Хочется ее уже построить. Сейчас двери в храм заколочены…», — рассказал шоумен.
Также Сергей Зверев прочитал православную молитву перед священным местом.