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06:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Зверев просит восстановить православный храм в Прибайкалье

Шоумен призвал общественность обратить внимание на святилище.

Уроженец Иркутской области, певец и стилист Сергей Зверев просит восстановить православный храм в честь Святого Профия в селе Гужиры в Прибайкалье. Шоумен уже долгое время мечтает о том, чтобы общественность обратила внимание на это святилище. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на аккаунт певца в социальной сети Instagram.

«Надо этот храм восстановить. Уже сколько времени, я хочу чтобы общественность обратила внимание на эту церковь. Хочется ее уже построить. Сейчас двери в храм заколочены…», — рассказал шоумен.

Также Сергей Зверев прочитал православную молитву перед священным местом.

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