Сергей Зверев просит восстановить православный храм в Прибайкалье

Уроженец Иркутской области, певец и стилист Сергей Зверев просит восстановить православный храм в честь Святого Профия в селе Гужиры в Прибайкалье. Шоумен уже долгое время мечтает о том, чтобы общественность обратила внимание на это святилище. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на аккаунт певца в социальной сети Instagram.