В Мамско-Чуйском районе полностью восстановили электроснабжение

Источник: Reuters

Как 7 августа 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, специалисты ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Мамско-Чуйские электрические сети» провели обследование ВЛ-110 кВ «Мамакан — Мусковит» и устранили повреждение, из-за которого накануне без электроэнергии остался весь Мамско-Чуйский район.

Аварийное отключение произошло 6 августа в 22:28. В пяти населенных пунктах Мамско-Чуйского района — поселках Мама, Витимский, Мусковит, Колотовка и Луговский — проживают около четырех тысяч человек. На время отсутствия централизованного электроснабжения было предусмотрено электроснабжение от дизельных электростанций.

Пока остаются без электроэнергии жители поселка Кондратьево Тайшетского района. Там произошло возгорание трансформаторной подстанции, восстановительные работы уже идут, завершить их планируется 8 августа. В поселке проживают 220 человек.