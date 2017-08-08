Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа реальная цена рубля
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Польша сделала заявление из-за запрета доступа «Газпрома» к OPAL
8 идей для дизайна маленькой спальни
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: 49-летняя Алика Смехова смело позирует в бикини
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Киев предупредил Белоруссию о возможных санкциях – СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8Уникальные витрины Могадишо
06:34 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Мамско-Чуйском районе полностью восстановили электроснабжение

В Мамско-Чуйском районе полностью восстановили электроснабжение после падения дерева на провода.

Источник: Reuters

Как 7 августа 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, специалисты ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Мамско-Чуйские электрические сети» провели обследование ВЛ-110 кВ «Мамакан — Мусковит» и устранили повреждение, из-за которого накануне без электроэнергии остался весь Мамско-Чуйский район.

Аварийное отключение произошло 6 августа в 22:28. В пяти населенных пунктах Мамско-Чуйского района — поселках Мама, Витимский, Мусковит, Колотовка и Луговский — проживают около четырех тысяч человек. На время отсутствия централизованного электроснабжения было предусмотрено электроснабжение от дизельных электростанций.

Пока остаются без электроэнергии жители поселка Кондратьево Тайшетского района. Там произошло возгорание трансформаторной подстанции, восстановительные работы уже идут, завершить их планируется 8 августа. В поселке проживают 220 человек.

В поселке Мишелевка Усольского района, где 6 августа из-за ветра произошло падение трех опор, 7 августа в 17:30 также восстановили электроснабжение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Российский легкоатлет завоевал первую медаль на ЧМ в Лондоне
Пентагон разработал план нанесения ударов по территории Филиппин
Власти Венесуэлы обвинили в контрабанде наркотиков
Мэр Чикаго подал иск против Трампа из-за «городов-убежищ»
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» разыграют Суперкубок УЕФА
В Японии умер актер, сыгравший роль Годзиллы
Спорт
Драка на курорте: российские хоккеисты победили канадцев в Сочи Летнее время года и неоптимальная форма игроков не испортили классического противостояния сборных Канады и России
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
8 идей для дизайна маленькой спальни
Назван самый популярный у петербуржцев район с новостройками
Названа альтернатива ипотеке для россиян
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь