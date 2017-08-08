Google уволила сотрудника за письмо о гендерном разнообразии
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Сотрудник Google, разославший коллегам письмо со своими мыслями о гендерном разнообразии в компании, уволен, сообщила во вторник BBC News.
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Сотрудник Google, разославший коллегам письмо со своими мыслями о гендерном разнообразии в компании, уволен, сообщила во вторник BBC News.
В конце минувшей недели сотрудникам Google пришло письмо, в котором объясняется диспропорция между мужчинами и женщинами в компании. По мнению автора текста, это вызвано биологическими различиями,
Google отказалась назвать имя автора письма. Даниэль Браун, ответственный в компании за представительство меньшинств, резко раскритиковал текст. Исполнительный директор Сундар Пичаи назвал оскорбительным преположение, будто некоторые из его коллег менее пригодны для своей работы
Вместе с тем Пичаи отметил, что некоторые тезисы письма можно обсуждать независимо от того, согласно ли с ними большинство сотрудников Google. Неизвестный автор текста утверждает, что получил много положительных откликов.