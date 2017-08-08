Google уволила сотрудника за письмо о гендерном разнообразии

Источник: AP 2017

В конце минувшей недели сотрудникам Google пришло письмо, в котором объясняется диспропорция между мужчинами и женщинами в компании. По мнению автора текста, это вызвано биологическими различиями, из-за которых женщинам сложнее добиться успеха в IT-компаниях и на руководящих должностях. Он утверждает, что «нужно прекратить думать, будто гендерные различия подразумевают сексизм».

Google отказалась назвать имя автора письма. Даниэль Браун, ответственный в компании за представительство меньшинств, резко раскритиковал текст. Исполнительный директор Сундар Пичаи назвал оскорбительным преположение, будто некоторые из его коллег менее пригодны для своей работы из-за биологических особенностей.