Памятник академику с лисой установлен в Академгородке

Источник: VN.ru

Академику Дмитрию Беляеву и домашней лисе дождь и снег нипочем: памятник отлит из бронзы. Автор проекта — красноярский скульптор Константин Зенич — рассказывает: работая над композицией, убирал лишние детали. Скамейку сделал попроще, чтобы акцентировать внимание на главном: взаимоотношениях человека и животного.

— Когда, макет маленький, это одно. А когда все вылеплено в натуральную величину, то уже видно, лишние детали, которые нужно убрать, проследить движение рук и ног. Лисичка подняла лапу и прикоснулась к руке ученого — это философская тема, доброта, — говорит скульптор Константин Зенич.

Не случайно на открытии памятника пригласили оркестр Новосибирского высшего военного командного училища: Дмитрий Беляев — участник Великой Отечественной, был на фронтах с 1941-ого по 1945-ый годы. Будучи выпускником Ивановского сельскохозяйственного института, ученый в конце 50-ых годов начинает исследования по одомашниванию братьев меньших. Он создает уникальную популяцию дружелюбных по отношению к человеку серебристо-черных лисиц. Его работа входит в учебники генетики, а газета New York Times пишет: «Возможно, это самый выдающийся эксперимент по выведению животных из когда-либо проводившихся».

— Дмитрий Беляев в пятерке выдающихся биологов 20-ого века. Человек ввел культуру поведения у животных, чтобы с ними можно было общаться. И сделал это за 40 лет, — говорит академик, бывший директор Института цитологии и генетики СО РАН Владимир Шумный.

Дело Дмитрия Беляева продолжают его ученики: сотрудники питомника Института цитологии и генетики СО РАН рассказывают, что в будущем в научных изданиях появятся статьи о домашних норках и соболях.