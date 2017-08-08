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06:18 (мск), источник: ТАСС

Солнечно и до 25 градусов тепла будет в Московском регионе

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Солнечная, сухая и теплая погода ожидается во вторник в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Ожидается ясная погода, будет солнечно и без осадков. Температура воздуха в Москве составит 21−23 градуса, по области — от 20 до 25 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западной четверти, 3−8 м/с.

В среду ночью столбики термометров в столице покажут 12−14 градусов, в центре до 17 градусов, в Подмосковье будет от 9 до 14 градусов. Ветер северо-западный, северный 3−8 м/с.

Днем будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 23−25 градусов, по области — до 20−25 градусов. Ветер северо-западный, северный, 3−8 м/с.

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