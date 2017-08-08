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06:28 (мск), источник: ТАСС

В Японии умер актер, сыгравший роль Годзиллы

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Японский актер Харуо Накадзима, известный по роли Годзиллы — одного из самых популярных монстров в истории кино — скончался в возрасте 88 лет от воспаления легких. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Источник: AP 2017

Накадзима родился в 1929 году в префектуре Ямагата. С середины 50-х годов прошлого века и до 1972 года он в рамках контракта с японской студией Toho снялся более чем в 10 картинах про гигантского ящера, за что даже получил шутливое прозвище «Мистер Годзилла».

Основной отличительной особенностью японских фильмов про Годзиллу является тот факт, что монстр создавался без помощи компьютерной графики — его играл реальный актер в специальном костюме.

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В 2010 году Накадзима написал мемуары под названием «Моя жизнь в шкуре монстра», подробно рассказав про все трудности, с которыми пришлось сталкиваться во время съемок, ведь только сам костюм весил почти 40 кг. Процесс создания каждой новой киноленты оборачивался для актера многочисленными травмами. Однажды он в полной экипировке упал в бассейн с высоты семи метров и остался жив.

Киностудия Toho выпустила первый фильм про Годзиллу в 1954 году. С тех пор об этом монстре, мутировавшем в результате ядерного взрыва, было снято 30 картин. Только в одной Японии киноленты из этой серии посмотрели более 100 млн человек.

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Комментарии
1
Юра+Ира=Л.. !
..а Чебурашка всё равно круче!..
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