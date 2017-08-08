Два красноярских кладбища благоустроят за 7,4 млн рублей
Подрядчику предстоит отремонтировать подъездные пути и поменять разбитые заборы.
Подрядчику предстоит отремонтировать подъездные пути и поменять разбитые заборы.
В Красноярске обустроят два крупных кладбища — «Шинное» и «Бадалык». Общая стоимость контрактов составляет 7,4 млн рублей.
Согласно опубликованным на сайте госзакупок материалам, на «Бадалыке» нужно поставить новые лавочки и мусорные баки, отремонтировать подъездные пути, покрасить бордюры и поменять разбитые заборы. Кроме того, в контракт входит установка системы видеонаблюдения. Стоимость работ — около 2,7 млн рублей.
На Шинном кладбище победитель торгов отремонтирует асфальт и ограждения, установит мусорные баки и туалеты, а также обновит информационные таблички и скамейки. Первоначальная цена контракта — 4,7 млн рублей.
Аукционы по выбору подрядчиков пройдут 11 и 18 августа. Все работы нужно завершить к концу сентября.
Напомним, в апреле состоялось выездное заседание совета по вопросам похоронного дела при администрации Красноярска, в ходе которого чиновники посетили «Бадалык» — крупнейшее кладбище города. Во время совещания стало известно, что полная реконструкция погоста обойдется городскому бюджету в 24,8 млн рублей.