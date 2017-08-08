Два красноярских кладбища благоустроят за 7,4 млн рублей

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске обустроят два крупных кладбища — «Шинное» и «Бадалык». Общая стоимость контрактов составляет 7,4 млн рублей.

Согласно опубликованным на сайте госзакупок материалам, на «Бадалыке» нужно поставить новые лавочки и мусорные баки, отремонтировать подъездные пути, покрасить бордюры и поменять разбитые заборы. Кроме того, в контракт входит установка системы видеонаблюдения. Стоимость работ — около 2,7 млн рублей.

На Шинном кладбище победитель торгов отремонтирует асфальт и ограждения, установит мусорные баки и туалеты, а также обновит информационные таблички и скамейки. Первоначальная цена контракта — 4,7 млн рублей.

Аукционы по выбору подрядчиков пройдут 11 и 18 августа. Все работы нужно завершить к концу сентября.