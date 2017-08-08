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08:09 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Жителям Урала удалось увидеть лунное затмение

Фотографии уникального небесного явления пользователей социальных сетей.

Источник: Аргументы и факты

Жители Свердловской области успели запечатлеть лунное затмение в небе над Уралом. Своими фотографиями они поделились в социальных сетях, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» во вторник, 8 августа.

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Многие из охотников за необычными явлениями вооружились фотоаппаратами и видеокамерами, другие достали свои телескопы. В Екатеринбурге лунное затмение можно было посмотреть на Плотинке и берегу городского пруда.

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Казалось, что погода не предвещает ничего хорошего, но тучи расступились во время наибольшей фазы затмения с 23.00 до 24.00, и уральцам удалось запечатлеть эффектное зрелище. Своими фотографиями они поделились в социальных сетях.

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Отметим, что с 12 на 13 августа свердловчан ждет другой небесный сюрприз — в небе над Уралом пройдет мощный метеорный поток Персеиды. В час можно будет увидеть порядка 150 метеоров.

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