Жителям Урала удалось увидеть лунное затмение

Источник: Аргументы и факты

Жители Свердловской области успели запечатлеть лунное затмение в небе над Уралом. Своими фотографиями они поделились в социальных сетях, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» во вторник, 8 августа.

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Многие из охотников за необычными явлениями вооружились фотоаппаратами и видеокамерами, другие достали свои телескопы. В Екатеринбурге лунное затмение можно было посмотреть на Плотинке и берегу городского пруда.

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Казалось, что погода не предвещает ничего хорошего, но тучи расступились во время наибольшей фазы затмения с 23.00 до 24.00, и уральцам удалось запечатлеть эффектное зрелище. Своими фотографиями они поделились в социальных сетях.

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