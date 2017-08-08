Первый в России ученый-теолог получил диплом кандидата наук

По информации агентства, господин Хондзинский написал диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук, но получил степень кандидата теологии. «Я эту работу читала, это хорошая работа, она абсолютно та, которая должна быть написана в отрасли знаний», — сказала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Павел Хондзинский защитил диссертацию на тему «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского» 1 июня. Спустя две недели Ольга Васильева на первой научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве» заявила, что Минюст «окончательно подписал» приказ о том, что в России будут присуждать ученые степени по теологии.