В областной столице пройдет рейд «Юный водитель»

С 9 по 11 августа в Кемерове пройдет акция «Юный водитель».

По сообщению отдела пропаганды БДД ГИБДД Кемерова, с начала сезона в областной столице произошло уже 5 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние велосипедисты. Во всех случаях аварии произошли из-за неосторожности самих детей и подростков. Ни одного ДТП с участием мототранспорта под управлением несовершеннолетних зарегистрировано не было.