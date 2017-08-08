В областной столице пройдет рейд «Юный водитель»
Главная цель мероприятия — профилактика ДТП с участием несовершеннолетних, находящихся за рулем вело- и мототехники.
Главная цель мероприятия — профилактика ДТП с участием несовершеннолетних, находящихся за рулем вело- и мототехники.
С 9 по 11 августа в Кемерове пройдет акция «Юный водитель».
По сообщению отдела пропаганды БДД ГИБДД Кемерова, с начала сезона в областной столице произошло уже 5 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние велосипедисты. Во всех случаях аварии произошли
В ходе акции «Юный водитель» инспекторы ГИБДД будут работать совместно с инспекторами ПДН. Накануне в Заводском районе уже были выявлены три факта управления несовершеннолетними мототехникой с нарушениями ПДД. Стражи порядка остановили одного 15-летнего подростка на мотоцикле, а также подростков 13 и 15 лет на мопедах. О правонарушениях проинформировали родителей, с самими несовершеннолетними были проведены профилактические беседы.