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06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В областной столице пройдет рейд «Юный водитель»

Главная цель мероприятия — профилактика ДТП с участием несовершеннолетних, находящихся за рулем вело- и мототехники.

С 9 по 11 августа в Кемерове пройдет акция «Юный водитель».

По сообщению отдела пропаганды БДД ГИБДД Кемерова, с начала сезона в областной столице произошло уже 5 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние велосипедисты. Во всех случаях аварии произошли из-за неосторожности самих детей и подростков. Ни одного ДТП с участием мототранспорта под управлением несовершеннолетних зарегистрировано не было.

В ходе акции «Юный водитель» инспекторы ГИБДД будут работать совместно с инспекторами ПДН. Накануне в Заводском районе уже были выявлены три факта управления несовершеннолетними мототехникой с нарушениями ПДД. Стражи порядка остановили одного 15-летнего подростка на мотоцикле, а также подростков 13 и 15 лет на мопедах. О правонарушениях проинформировали родителей, с самими несовершеннолетними были проведены профилактические беседы.

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